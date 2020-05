A 8 años de la sanción de la ley de Identidad de Género, en San Pedro destacaron la medida

El colectivo trans travesti celebró el sábado 9 de mayo un nuevo aniversario de la sanción de la denominada ley de identidad de género, que desde 2012 habilita el reconocimiento del Estado a "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente" y permite modificar los registros de sexo, nombre e imagen en el DNI, según la autopercepción.

Desde la organización San Pedro Diversidad, que trabaja para la visibilización de las problemáticas del colectivo y sus luchas por la satisfacción de sus derechos, recordaron la fecha. Este grupo fue el que organizó la primera Marcha del Orgullo en la ciudad.

"Un día como hoy, pero de 2012, se sancionaba la Ley de Identidad de Género, ley 26.743. Paso enorme en el reconocimiento de las personas trans como sujetas y sujetos de derecho. El derecho a la identidad no sólo se limita a saber de dónde venimos, sino a poder elegir a dónde vamos y quiénes (y cómo) queremos ser en el TRANScurso", señalaron.

"Como dice la Tía Susy (en alusión a la reconocida artista trans Susy Shock), "reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otrxs sean lo normal", agregaron desde la organización.

"Es un paso enorme, pero un paso en fin: faltan muchos otros pasos para caminar como sociedad y así lograr una verdadera inclusión para con el colectivo trans/travesti", señalaron en el texto que compartieron en redes sociales.

"A mi la ley de identidad de género me sirvió para que cuando le muestre mi documento al chofer del colectivo no se me ría en la cara", recordaron que dijo Alma Fernández y destacaron, en ese sentido, que "la ley no contempla la inaccesibilidad a un empleo formal, o la exclusión en salud y educación que padece el colectivo".

"¡Falta, compañeres! Ante esto no nos vamos a conformar. Como siempre, nos toca celebrar amargamente; tenemos una ley ejemplar, pero detrás de eso hay muchísimas carencias, miserias y rechazos. ¡Seguiremos militando, con furia trava!", finalizaron.