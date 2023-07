#440 reportó: “Tengo una bebé de tres meses, trabajo de lo que sea y cuando sea, pero esta vez no llegué. Fui por primera vez a Desarrollo Humano a pedir ayuda y me la negaron, no me quisieron dar pañales pero me dieron un vale. ¿Saben de cuánto? De 500 pesos. Para que compre pañales, óleo y algodón a mi bebé. ¿Se olvidaron que estamos en Argentina? ¿Dónde compro todo eso por 500 pesos? Estoy indignada, es una vergüenza ‘la ayuda’ que te dan”.