44° aniversario del Centro de Estudios Históricos: las palabras del historiador Américo Picaggli

Buenas tardes, amigos del Centro de Estudios Históricos

Quiero aprovechar esta oportunidad que me ofrece la presente reunión, para agradecer la actuación de los actuales dirigentes, que a esta altura de mi vida, me permiten sentir la satisfacción de saber el buen funcionamiento de una institución que me enorgullece y doy gracias por haber tenido la posibilidad de concretar el proyecto que jamás hubiera podido realizar, si no hubiera contado con el apoyo solidario del pueblo y de quienes con su trabajo mantienen viva la presencia de una institución que forma parte de un sueño de mi vida, hecho realidad.

Retirado ya de la tarea física, estoy escribiendo mis memorias que incluyen la tarea junto con mi esposa que me acompañó siempre en toda la tarea de investigación histórica a pesar de su bajo perfil que nunca quiso figurar. Y quienes hoy continúan nuestra obra, espero que tenga un éxito total y un feliz aniversario en esta oportunidad.