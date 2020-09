A 43 años del primer título de Boca en la Copa Libertadores con Jorge Benítez en el plantel: "Quedamos en la historia", recalcó

Boca Juniors tiene en su haber seis Copa Libertadores y las dos primeras las ganó con el sampedrino Jorge "Chino" Benítez en su plantel. De las de 1977, la primera, hoy se cumplen 43 años porque el 14 de septiembre de esa temporada igualó 0 a 0 con Gremio de Brasil en Montevideo, Uruguay, pero lo derrotó por penales y dio la vuelta olímpica.

Esa noche, el conjunto dirigido por Juan Carlos Lorenzo tuvo al castrense como uno de sus volantes titulares y fue reemplazada por Jorge Ribolzi por lo que no pudo ejecutar ningún penal en la definición que se decidió cuando Hugo Orlando Gatti detuvo el remate de Vanderley. Argentinos y brasileros llegaron al tercer duelo en el estadio Centenario porque en La Bombonera y en el Mineirão de Belo Horizonte cada cual como local se impuso 1 a 0.

"A La Bombonera la sentí vibrar el día de Boca-Cruzeiro que no había un solo lugar, estaban hasta colgados de las banderas", recordó Benítez en una entrevista que brindó semanas atrás a La Opinión en la que repasó su historia en el fútbol, desde sus inicios en Gobernador Castro hasta su actualidad como panelista en un programa de televisión. Y detalló: "Fue en la primera Copa Libertadores porque esa época se jugaban tres partidos. Jugamos en La Bombonera, después en Cruzeiro y definimos en Montevideo".

Además, sobre la conquista que le permitió disputar la Intercontinental frente al Borussia Mönchengladbach de Alemania y también ser campeón, destacó: "Quedamos en la historia porque fuimos el primer equipo de Boca que ganó la Copa Libertadores y nosotros en el 77 ganamos el torneo local y después la Copa Libertadores, son sensaciones muy lindas porque eso es quedar en la historia. Haber sido partícipe del primer torneo internacional, no se borra. Como decía Juan Carlos Lorenzo, podés llegar a la final pero si perdes, el segundo no figura. Entonces no matábamos por eso y es muy lindo. Uno se emocionaba, era lindo pero lo viví en su momento".

Por último, Benítez, que logró seis títulos con Boca, dejó en claro que nunca se conformó con lo que logró sino que siempre iba por más: "Nunca dije que lo que gané es demasiado. Sí era un proyecto grupal ganar, lo trabajábamos mucho en grupo. Siempre era lindo, imaginate la gente de Boca no te dejaban vivir, son sensaciones de no poder ni salir a la calle porque la gente te seguía. Yo como era tímido, me costaba mucho. Fui feliz, disfruté momento a momento. No creo que me vayan a escuchar alguna vez decir ‘ojo que yo fui campeón de América’. Fue un trabajo en equipo y lo disfrute mucho en las concentraciones y grupos. En todos los equipos que jugué eran grupos muy buenos, con jugadores extraordinarios".