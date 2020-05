A 35 años de la creación de la Liga Nacional: Cómo León Najnudel reclutó a Diego Maggi en San Pedro y lo llevó a Ferro

León Najnudel fue el principal hacedor de la Liga Nacional (LNB) que comenzó el 26 de abril de 1985, hace 35 años, porque la ideó e impulsó a pesar de los detractores que tuvo junto a José María Caballero, Horacio Seguí y el periodista Osvaldo Ricardo Oscarcitas. Pero no sólo fue dirigente sino también entrenador y muchos de los jugadores llegaron a ella gracias a su ojo como es el caso de Diego Maggi quien, si bien no nació en San Pedro, se formó en Náutico antes de saltar a la elite.

Consultado por La Opinión en una entrevista que brindó desde Mallorca en España donde está afincado, Maggi recordó cómo el emblemático Najnudel lo reclutó cuando todavía jugaba en el Celeste: "Me citaron a una selección de provincia que la manejaba la Asociación de Zárate y la entrenaba Ricardo Acutain. Me citaron a mí e iban un par de chicos de Pergamino, un par de La Plata y no había ninguno de Bahía Blanca, raro. Fue el primer Argentino de Cadetes en 1979 en Catamarca. El entrenador de Capital Federal era León Najnudel".

"No sé qué problema hubo con la Federación de Provincia y no teníamos micro para volvernos. Nos dividimos en los micros de las selecciones de Capital y Santa Fe. Los de Pergamino y Zárate fueron con Santa Fe a Rosario y yo con los de La Plata nos fuimos a Buenos Aires con los de Capital. León me venía hablando en todo el viaje y cuando llegamos a Buenos Aires me llevó a Ferro, me hizo conocer las instalaciones del club a la primera que jugaba Luis González, (Miguel) Cortijo, (Luis) Oroño", continuó.

-Maggi con el trofeo de una las Liga Nacional que ganó con Ferro. Foto: El Gráfico.

Como todavía restaba el arreglo formal, días después un dirigente del Verdolaga, en verano de 1980, estaba en Mar del Plata y fue hasta Miramar para hablar con los padres de Diego que junto a su familia vacacionaba en esa ciudad. Esa charla fue la que derivó en que Maggi se fuera de Náutico en San Pedro al barrio de Caballito en Capital Federal cuando todavía era un adolescente.

La carrera del pivote que ganó la medalla de oro con la Selección Argentina en los Juegos Panamericanos Mar del Plata 1995 incluyó tres títulos de Liga Nacional en Ferro (también fue campeón en Gimnasia y Esgrima de Pedernera y Unidos de San Luis y Peñarol de Mar del Plata), institución con la que, tal admitió, más siente "identificado". "Mi historia grande la hice en Ferro, uno se siente identificado con ese club", cerró.