300 mil pesos en becas para los mismos estudiantes

La secretaria de Desarrollo Humano que conduce Karina Chiarella elevó la solicitud de continuidad del programa para los mismos diez jóvenes y el intendente, Cecilio Salazar, la rubricó por decreto. El dinero será inyectado al programa desde el Fondo de Financamiento Educativo. "Para acceder a una beca debe estar muy clara la situación, si no se clarifican los criterios y no hay una amplia difusión, no hay equidad. Es dedo puro. Debe ser equitativo”, dijo un funcionario del área educativa.