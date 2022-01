Brote de coronavirus: Liga Infantil suspendió el torneo oficial

La entidad que nuclea a clubes de San Pedro y Baradero resolvió esta tarde suspender el desarrollo del actual certamen oficial debido al aumento de casos de Covid-19 que se han dado en ambas localidades.

Fueron los clubes los que plantearon la situación que se estaba dando en distintas categorías con jugadores, cuerpos técnicos y directivos afectados, lo que a la vez ponía en riesgo el normal desarrollo de los entrenamientos y las actividades oficiales del fin de semana.

Eduardo Oilher, presidente de la Liga Infantil, explicó los motivos de la suspensión.

Son varias las razones que fueron planteadas por los clubes afiliados ante una cadena de consecuencias que pueden resultar imparables si no se tomaba una decisión puntual y claro está que más allá del anuncio de la Liga Deportiva Infantil un alto porcentaje de los clubes resolvieron parar todas las actividades diarias.

Todos tiene personas afectadas, el que no tiene covid es contacto estrecho; el que no es contacto estrecho es de riesgo, y el que no es de riesgo tiene alguna enfermedad de base, y el que tiene síntomas se tiene que quedar en la casa por cinco días, es por eso que la entidad hizo lugar al pedido de los clubes.

La suspensión es por dos fechas, es decir la quinta y la sexta del Torneo “Horacio Velo”, después de allí se evaluará entre las instituciones de qué manera seguir.

El doctor Gabriel Sayago, a cargo de los operativos diarios, fue quien se expresó a favor de la decisión de la Liga en parar el campeonato y luego evaluar si se adoptan otras medidas o se reanuda la competencia.