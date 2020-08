17A En caravana, vecinos reclamaron contra la reforma judicial con bocinazos, banderas y carteles

El #17A convocado a nivel nacional para reclamar por segunda vez contra la reforma judicial que proyectó el gobierno de Alberto Fernández tuvo su réplica en San Pedro donde vecinos se juntaron en la plaza Constitución y recorrieron las calles del centro de la ciudad en caravana.

La protesta comenzó a las 16.00 en Pellegrini y 9 de Julio donde muchos sampedrinos se juntaron en sus respectivos vehículos e iniciaron el trayecto con bocinazos, banderas y carteles en alusión al mensaje que quisieron transmitir al resto de la población.

Los propios manifestantes sostuvieron que la convocatorio fue "del pueblo" y el referente de Unión por la Libertad, Diego Lafalce, detalló a La Opinión los motivos: "Consideramos que es un despropósito que el gobierno diga que tiene que reforma la justicia desde un punto de vista centralizado en ellos. No sólo por eso, sino que el país se no está yendo de las manos, hay un montón de cuestiones y situaciones que no condicen con la sociedad en su conjunto".

Además, sostuvo que la cantidad de participantes fue mayor a la de otras convocatorias como la del 1 de agosto cuando el objetivo fue el mismo: "Vamos a seguir sumando gente y apoyando para que esto sea una república. Básicamente demostramos que no somos población dormida, somos una población que razona. No somos anticuarentena y siempre buscamos los principios fundamentales de la república".

La reforma judicial que diagramó el Poder Ejecutivo es un paquete de leyes que buscan implementarse en el Poder Judicial. Actualmente es debatida en el Senado la ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal. Posteriormente, se tratará los proyectos para cambiar el funcionamiento de la Corte Suprema, el del Consejo de la Magistratura y el de la Procuración General de la Nación.