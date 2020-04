A 15 años de la creación de la Alianza San Pedro-Baradero: Para jugadores, entrenadores, dirigentes y periodistas la unión fue "positiva"

La unión entre las ligas Deportiva Sampedrina (LDS) y de Fútbol de Baradero (LFB) cumple 15 años desde su instauración en 2005 y La Opinión consultó a jugadores, entrenadores, dirigentes, árbitros y periodistas si la creación de la alianza, exigida por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que equipos de ambos partidos puedan compartir certámenes, fue "positiva o negativa" y todos se inclinaron más por la primera opción.

Desde entonces, se disputaron más de 30 campeonatos y se repartieron títulos para las dos vitrinas. Teniendo en cuenta que en el corriente año todavía no terminó ninguno, la entidad rojinegra dio 19 vueltas olímpicas por Mitre (8), Banfield (3), Paraná (2), Las Palmeras (2), Independencia (2), Defensores Unidos (1) y América (1). Los baraderenses, en tanto, que siempre presentaron menos clubes, celebraron en 14 ocasiones gracias a Sportivo (7), Atlético (3), Rivadavia (2), Portela (1) y Alsina (1).

De los clubes que actualmente compiten, por la LDS no festejaron Agricultores, La Esperanza, General San Martín, San Roque, Central Córdoba y La Roca mientras que sólo Fundición no lo hizo de Baradero.

Hugo Cejas (presidente de la LDS): "La unión fue muy positiva, incluso es una de las únicas de la Provincia de Buenos Aires que queda vigente porque las demás desaparecieron. Cuando empezamos la Liga de Baradero estaba casi caída y con esto levantó, aunque todo se sigue haciendo en San Pedro desde que está (Jorge) González como presidente tienen más participación y vienen siempre a las reuniones, antes pasaron años sin venir algún dirigente de esa. Mejoramos las dos ligas porque la competencia mejoró, para las inferiores también porque años atrás había clubes de acá que no tenían todas las categorías".

Jorge González (presidente de la LFB): "Fue totalmente positivo porque en ese momento el fútbol de Baradero estaba muerto y el de San Pedro, no sé si estaba muerto, pero tenía poco atractivo en el tema de concurrencia a las canchas y eso. Creo que fue para los dos. Los que decidimos irnos a San Pedro fuimos yo de Fundición y Borda de parte de Sportivo renegados con el presidente de la Liga de Baradero, (Luis) Liaudat, y fuimos unos de los promotores de la alianza, fuimos los primeros que fuimos a hablar. A 15 años de todo esto, yo estoy muy conforme.

Luis Dulbecco (exdirigente de Sportivo): "Es evidente que sin la Alianza el fútbol de Baradero no podría haber seguido, ya que no contaba con los diez clubes que exige el Consejo Federal. Pero también es cierto que el fútbol de San Pedro estaba muy devaluado, con casi nula asistencia de gente a las canchas. Lo que logro la Alianza fue incentivar a los clubes a esforzarse para presentar el mejor equipo posible, dando un salto de calidad enorme al fútbol de ambas ciudades. Y los resultados están a la vista: un club de la Alianza llego a disputar una semifinal del Torneo Federal B (N. de R.: Sportivo) por una plaza a la tercera división del fútbol argentino, algo impensable 15 años atrás. Fue un logro indiscutido de la Alianza. También hay que destacar que, gracias al poderío de esta Alianza, en todos los torneos del Consejo Federal, llámese Torneo del Interior o Federal C, cualquier equipo de Baradero o San Pedro llegaba hasta la tercera fase, cosa que pocas ciudades de la Provincia de Buenos Aires lo lograban. Y para el final lo más importante: el gran progreso de las divisiones inferiores, quedando demostrado en la cantidad de chicos que están jugando en equipos de divisiones importantes del fútbol argentino. Para concluir, considero el mayor acierto de la dirigencia de ambas ciudades".

Gustavo Fortunato (exjugador, entrenador y actual presidente de Paraná): "Fue positiva, más allá que después siempre está se disputa cuando se pone en juego algo o hay que votar que cada uno tira para su lado y pareciera que hay tirantes entre liga y liga. En lo deportivo, la enriqueció porque hizo que los torneos sean más competitivos, que haya otra perspectiva".

José Miguel Guidi (periodista): "Era un momento que iba a llegar. Son dos ciudades que está cercanas y tienen muchas cosas en común y creo que fue la consecuencia lógica. A Baradero le quedaron muy pocos equipos, no tenían la cantidad mínima que pedía el Consejo Federal para jugar un torneo nacional y a San Pedro le vino bien para renovarse porque también le quedaron pocos equipos en un momento. Le vino bien empezar a tener equipos nuevos, equipos que tenían distribuidos a sus mejores jugadores en menos equipos como Sportivo y Atlético y a veces Rivadavia. También era algo que el Consejo Federal estaba impulsando, que las ligas cercanas se juntaran, como pasó mucho en Buenos Aires, para que haya más equipos y la motivación de tener una forma de disputa nueva de torneos".

Martín Pérez (periodista): "Era raro en aquel momento pensar que los equipos de San Pedro y Baradero podían jugar juntos pero se logró. Los dirigentes de aquel momento tuvieron una posición muy madura y el tiempo les dio la razón porque ambas ligas se fortalecieron aún más, principalmente la de San Pedro. Destaco la posición del presidente Pascual Vitale, quien le dio firmeza a la propuesta y se la transmitió a los clubes".

Mateo Gómez (jugador de Mitre): "Haciendo memoria, coincide con mi debut en primera. Creo que, como todo, tiene sus ventajas y desventajas. Entiendo que Baradero le ha aportado prestigio a la LDS, al ser una alianza y al incorporar equipos los torneos se hicieron más competitivos, sobre todo con los que han competido a nivel nacional. He tenido la suerte de experimentar unos cuantos años y aprender mucho de un gran técnico como (Marcos) Barlatay que es de Baradero. Son más los puntos a favor que en contra, los viajes pueden ser un punto en contra por los gastos pero es algo mínimo. En el balance termina siendo positivo. Destaco mucho que Atlético y Sportivo cuentan con instalaciones lindas, canchas bien acomodadas con buena iluminación y eso es bastante placentero practicar el deporte ahí. Conozco mucha gente en Baradero del ambiente y son buenas personas que han colaborado para mejorar el fútbol de San Pedro también.

Carlos García (expresidente de la LDS): “Por supuesto que fue positiva porque fue beneficioso para las dos ciudades. Recuerdo que se había caído y fuimos a una reunión con Jorge Pérez a encontrarnos con Omar Pepe y Miguel Borda porque se iban a San Antonio de Areco y logramos que revirtieran la decisión, se quedaron acá".

"Nachi" Miranda (periodista de Baradero): "Fue positivo, sin dudas. La 'unión hace la fuerza', sería la frase. Más allá de las bronca y líos que pudo haber este tiempo, que también hubo acá en Baradero, fue muy bueno. Ni hablar el fútbol infantil también, básicamente por la competencia. Yo jugué del 1986 hasta 1993 acá en Baradero y había sólo ocho equipos y hasta en un momento nos unimos a San Antonio de Areco. La unión es genial por la cercanía y la competencia, sobre todo.

Alberto Aguilar (entrenador): “Me parece muy positivo ya que los equipos de Baradero le han dado otra cosa como el trabajo de sus técnicos como (Marcos) Barlatay, (Juan) Olivieri, Omar Pepe, (Néstor) Sassone y Portillo , que lo han hecho más profesional y esa diferencia se notó acá que tendríamos que revisar cual es el motivo, hay equipos que tienen todas las comodidades y no tienen resultados y eso se debe a que no trabajan bien o los que manejan los clubes no tienen ni idea, aunque eso una opinión personal. Como dije siempre, hasta que no se termine con el ego de los clubes esto va a seguir así y para peor, y cuando los que dirigen son amigos “de”, también”.

Santiago Banegas (árbitro): “Creo que estuvo bien. Muchos más partidos, fue más competitivo y para los más chicos fue muy bueno porque no se vio el odio que había en otros años, a mi parecer lo vi así. Se pueden jugar varios clásicos tanto en Baradero como en San Pedro y entré sí. Para el árbitro son muy importante esos partidos”.

Sergio Bargues (presidente de América): "Deportivamente fue positiva porque los campeonatos se hicieron más largos y competitivos. Obviamente con algunos equipos de Baradero no podés competir. Fue positiva pero se complica, por cómo están las cosas, en lo económico por los viajes que esa sería la única contra".

Gerardo Biain (entrenador de La Esperanza): “La creación de la alianza fue y es altamente positiva para el fútbol sampedrino, todos crecimos con la alianza. Los jugadores son mejores jugadores, los árbitros son mejores árbitros y nosotros los técnicos nos obliga a mejorar diariamente. Antes los técnicos iban los domingos y armaban el equipo, hoy con la alianza te obliga a trabajar constantemente y al que no le da la talla va quedando en el camino. Haciendo un recuento de los técnicos que en los últimos diez años quedaron en el camino, no somos muchos los que sobrevivimos y eso es porque la alianza te obliga a mejorar y a estar siempre sin relajarte”

Leonardo Bargues (preparador físico): "Me parece perfecta la unión y también se tendría que intentar con otros deportes y con el amparo de la liga o alguien. Si uno se pone a hilar finito, fue más el beneficio para ellos porque eran menos equipos, pero el beneficio para San Pedro es que se sumaron equipos o por lo menos tres de los cinco son de calidad, como como acá que de los trece que había cinco era buenos y en el resto jugaba cualquiera. Una lástima lo de las plazas a los torneos federales, tendría que haber una plaza para cada liga, aunque sea para entrar, no digo que vas a llegar muy lejos pero le da otro condimento al fútbol".

Roberto Durante (entrenador): "Para mí muy positiva. La unión le dio vida al futbol de las dos ciudades, si no hubiese pasado no sé qué hubiese pasado pero alguna desaparecía".

Benjamín Torrillo (jugador de Independencia): "Fue súper positivo porque los clubes y jugadores le encontraron otro condimento al fútbol. Me tocó jugar en equipos de Baradero y he aprendido un montón y los clubes de Baradero creo que han sacado cosas de los de San Pedro. Allá, a diferencia de muchos de acá se trabaja más serio, apuntan a otra cosa y eso es un incentivo para los clubes de San Pedro. Cuando Sportivo ascendió al Federal B, ven esas cosas y acá se ilusionan. También está el tema de los árbitros que cuando te dirige uno de San Pedro o Baradero, eso es una payasada porque te pasa en cualquier lado, eso es indiferente y va a pasar siempre, nunca van a salir todos conformes. Creo que futbolísticamente ayudó mucho a San Pedro porque mejoró el fútbol y la competencia sana en la mayoría de las veces más allá que hay una rivalidad".

Gerardo Espíndola (entrenador de América): "Creo que fue muy importante. La unión le dio un salto de calidad muy importante, las inferiores se fortalecieron un montón y los torneos de primera se volvieron súper competitivos a lo que se sumaron entrenadores como (Omar) Pepe, (Néstor) Sassone , (Marcos) Barlatay, (Juan) Olivieri o (Mariano) De Vincenzo, todos con mucha experiencia y ni hablar jugadores con otro nivel".

Agustín Díaz (exjugador y entrenador): "Me parece que fue muy positiva. Recuerdo que en ese entonces era resistida por algunos clubes pero levantó el nivel, hay mayor competencia y hoy nadie imaginaría torneos de la Liga Sampedrina sin Baradero y viceversa. Elevó mucho el nivel de todos los clubes".

Julio Genoud (dirigente de Portela): "Siempre dije lo mismo: me parece buenísimo la alianza. Los campeonatos siempre fueron competitivos pero siempre hay cosas para corregir".

José Mastroiani (dirigente de General San Martín): “Creo que fue positiva, que en cierta forma potenció a nuestra liga, la hizo más competitiva más allá de que ocasiona un gasto mayor. Competir con equipos como Sportivo y Atlético, equipos con un poderío económico superior dónde en su momento no escatimaban en contratar jugadores de nivel y hacerse fuertes, a todos nos gustaba competir contra ellos y demostrar que el nivel de los equipos de San Pedro estaba a la altura. Algo que no me gustó es que la dirigencia palmeó demasiado en algún momento a algunos equipos de Baradero, les brindaron más apoyo que a los mismos de San Pedro, como fue cuando San Martin pierde la clasificación a la final en el Torneo de Clubes, nos sentimos solos en ese momento y notábamos la imparcialidad de la dirigencia de ese entonces para con los equipos de Baradero y después hasta con los equipos de San Pedro no los cuidaban, permitían que Baradero haga lo que quiera, cosas que ya estaban definidas entre semana se exponían en la mesa de los lunes como novedad. Esa parte no me gustó, por eso mismo después la dirigencia se dio cuenta que debían apoyar y proteger más al futbol de San Pedro porque no lograba meter equipos para que participen a otro nivel, creo que después en la dirigencia de (Hugo) Cejas todo fue siendo ordenado, nadie se casaba con nadie y la cosa cambió, dando el equilibrio justo para que hoy equipos de San Pedro nos representen de la mejor manera en torneos de AFA, por ejemplo. Más allá de eso como te comenté, creo que fue muy positivo, más aun sabiendo todos que la liga nuestra había entrado en un proceso de extinguirse. Es mi punto de vista, de acuerdo a cómo vi las cosas. Tengo un amor profundo por esta liga, crecí jugando al fútbol ahí, me ofrecieron mil veces los dirigentes de San Nicolás y Ramallo de cambiarnos y jamás se nos ocurrió ni siquiera pensarlo. Hoy veo una liga más fortalecida, más amplia, más justa con una dirigencia que tendrá errores, pero sabe lo que quiere y hacia dónde va”.

Alejandro Bou (dirigente de Fundición): "Para mí fue positiva la Alianza, el fútbol de Baradero estaba en agonía en esa época y pienso que a las dos ligas las fortaleció".