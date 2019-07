112 años Ciudad: el gobierno saludó en redes sociales e invitó a un concierto en el Centro Cultural

Este jueves 25 de julio, San Pedro cumple 112 años desde la sanción de la ley que la ubicó entre los distritos de la provincia de Buenos Aires, por lo que es feriado local.

El gobierno municipal publicó en las redes sociales un video alusivo en el que saluda a "las familias que poblaron nuestra tierra y a todos los que cada día se esfuerzan por seguir construyendo un futuro mejor".

Por el aniversario de la ciudad no hay clases, los bancos no atienden y la Municipalidad tiene asueto, por lo que sus dependencias no trabajan, con excepción de las guardias habituales. De la misma manera, los bancos y Anses permanecen cerrados.

Otros organismos, como por ejemplo Pami, sí atienden al público y las cajas del Centro de Comercio trabajan hasta las 13.00, informó la entidad. Coopser, por su parte, también adhirió al feriado local y mantiene las guardias correspondientes.

La única actividad oficial difundida por el gobierno es un concierto praa "homenajear a San Pedro" que se desarrollará este jueves a las 19.30 en el Centro Cultural municipal Abelardo Castillo, ubicado en 25 de Mayo al 800, frente a la plaza Belgarno.

Se presentarán en la ocasión el Coro Polifónico Guillermo Farabollini y el Ensamble del Conservatorio de Música Carlos Guastavino.