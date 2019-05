A 100 años del nacimiento de Evita, los peronistas la recuerdan y le rinden homenaje

"El peronismo no se aprende ni se proclama, se aprende y se siente. Por eso es convicción y fe", dijo en uno de sus discursos más famosos Eva Duarte de Perón. Evita. La "abanderada de los humildes". La mujer que, junto a Juan Domingo Perón, representa el ícono máximo del movimiento justicialista.

Este martes, al cumplirse 100 años de su nacimiento, las organizaciones políticas locales que se referencian en su legado saludaron a través de las redes sociales el centenario de su llegada al mundo. Lo hicieron todos: desde el intendente Salazar, pasando por el PJ oficial, las organizaciones kirchneristas y partidos progresistas.

El jefe comunal publicó en la cuenta Cecilio Intendente un post con una foto y el siguiente mensaje: "Siempre en nuestro corazón, siempre en nuestro sentimiento, la mujer que cambio para siempre la historia de nuestra amada Argentina".

El Partido Justicialista que preside Mauricio Preiti emitió un comunicado en el que señalaron: "Hoy los Peronistas conmemoramos una fecha trascendente, el natalicio de Evita , sangre y pasión de nuestro movimiento. Ríos de tinta se han escrito sobre ella, ríos de lagrimas se derramaron en ese sentimiento inagotable al oir su nombre".

"Hoy nosotros la recordamos como millones hoy más que nunca vive su sentencia 'Si el pueblo fuera feliz y la Patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días, ser peronistas es un deber, por eso soy peronista'", agregaron.

Desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria - Unidad Ciudadana, sus integrantes también hicieron público su saludo por los 100 años de Eva Duarte de Perón. Martín Baraybar, por ejemplo, compartió un mensaje de su sindicato, el Smata.

Florencia Sánchez, por su parte, posteó una foto de La Opinión en la que se la ve en sesión con una foto de la histórica dirigente y el siguiente mensaje: "A 100 años de tu nacimiento. Admiración. Sos lealtad a Perón, justicia social y amor por la Patria. Gracias, Evita".

Soledad Llull también se sumó y publicó una cita de Eva, a la que calificó de "eterna, inmensa". "Yo le pido a Dios que no permita a esos insensatos levantar la mano contra Perón, ¡porque guay de ese día! Ese día yo saldré con el pueblo trabajador, yo saldré con las mujeres del pueblo, yo saldré con los descamisados de la patria, ¡para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista!", fue la frase que eligió.

Su espacio político, Militancia para la Victoria, y el Frente Grande que preside Gustavo Oskoma emitieron un comunicado conjunto. "Rendimos nuestro homenaje incansable a la abanderada de los humildes, los desprotegidos, los olvidados, los sin voz. Tu legado es compromiso y estandarte para quienes creemos y confiamos en que otra Argentina es posible. Por siempre en nuestros corazones, compañera Maria Eva Duarte de Perón", dice el texto.

Los integrantes de La Kultural - Nuevo Encuentro hicieron una gigantografía recordatoria con la que intervinieron la vía pública y lo colocaron en la esquina de 11 de Septiembre y Boulevard Moreno, a metros del local que abrieron semanas atrás y que tiene un cartel de Unidad Ciudadana.

La agrupación que tiene al concejal suplente Juan Cruz González como uno de sus referentes responde al armado nacional del kirchnerismo desde el partido Nuevo Encuentro, que conduce Martín Sabbatella

El Movimiento Evita es, hasta ahora, el único que convocó a una actividad para conmemorar el centenario del natalicio de la mujer que le da nombre a su organización política. La agrupación cuyos referentes máximos a nivel local son Isaac Cordobez y Rita Leguizamón convocó a una marcha.

Será una "marcha de antorchas" que partirá desde la Plaza de la Amistad, a las 18.00, para caminar por la costanera hasta el busto de Eva Perón ubicado al pie de la barranca.

La Juan Ismael Giménez, agrupación que lideran el exintendente Julio Pángaro y la exconcejala Ester Noat, también postearon en redes sociales su recuerdo por el aniversario del nacimiento de Eva Perón.