Trasladaron a la joven motochorra a Ramallo

El domingo por la tarde, trasladaron a Ramallo a la joven de 24 años señalada en reiteradas oportunidades como "la motochorra" que además había participado en ilícitos reiterados incluido el robo y agresión a una mujer.

En un operativo encabezado por el Comisario Inspector Fabián Gallo en el Barrio 2 de Abril durante la mañana también logradon dar con un joven de 21 años en el barrio "El Caserito", donde secuestraron la moto robada en la que habían perpetrado juntos, otro robo.

Las medidas judiciales llegaron tras la queja generalizada de la población por las reiteradas negativas de la justicia de garantías para emitir la orden de detención.

El sábado en el programa Sin Galera, el flamante Director de Coordinación de Policías, Comisario retirado Juan Carlos Agüero, fue consultado por este caso y dijo: "Desde ya apelamos a que se decrete la detención, hice una revisación y tengo entendido que ese caso está documentado, el fiscal pidió la detención y no se la otorgaron. La policía está haciendo una muy buena gestión. El comisario inspector Gallo está abocado al tema, también me reuní con Catalano. Lo que sé es más que nada el caso de una joven de 24 años, creo que es el caso de 2 de Abril. Le habían pedido la detención y no la otorgaron".

Consultado por los niños que presencian actos violentos, sostuvo que: "Hay un eje principal: los menores en riesgo. Ahora lo vamos a ir viendo. El tema es convocar a las mamás de los menores que delinquían... Es aportar algo más para evitar que lleguen a robar, si necesitan algo que vayan a lugar correspondiente. La directiva que dio, la forma en la que toma todo Cecilio, es tratar de estar en todo, trabajar todos relacionados entre todos. Se van a hacer nuevas reuniones el lunes, martes y la acción social, que es un área fundamental".