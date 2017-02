ReporteCiudadano

Sociedad

Luis Ferreira tiene 29 años y padece cáncer de testiculos. Trabajador rural, su obra social es Osprera. Durante 2016 tuvo asistencia, pero ahora ya no tiene cobertura porque la Superintendencia de Salud no lo habilita. Norma, su madre, fue a las oficinas locales y le dijeron que no depende de ellos y que debería presentar un recurso de amparo en la Justicia. "No tengo posibilidad de contratar a un abogado", explicó y aseguró que su hijo necesita hacer un tratamiento de radioterapia. "Es de vida o muerte", sostuvo.