Víctima de motochorra apuntó a la Justicia: "La detienen y la largan"

"Me apuñaló con una navaja. Si no ponía la mano, me degollaba", dijo a La Opinión la víctima de un intento de robo protagonizado ayer jueves pasado el mediodía por una joven de 24 años cuyos ingresos a la Comisaría se multiplicaron en los últimos meses.

La mujer fue asistida en el Hospital, donde recibió cinco puntos de sutura. También resultó herida en el rostro. La joven que la atacó quiso asaltarla, pero al encontrar resistencia sacó una navaja. "Apuntó directo al cuello", dijo la víctima.

En diálogo con La Opinión, la mujer herida expresó su descontento con el accionar de la Justicia en su caso. "Tiene un montón de antecedentes. Cada vez que la agarran la larga. Que la Fiscalía haga algo", se quejó este viernes.

La policía identificó a la agresora, una joven que tiene diversos ingresos a la comisaría por distintos ilícitos. Anoche hubo un allanamiento en su casa, que resultó negativo. El Juzgado de Garantías denegó el pedido de detención elevado.

"Qué tiene que pasar para que haya justicia", se preguntó la víctima, quien prefirió no ser identificada por temor a represalias, ya que la joven que la asaltó y la atacó con un arma blanca sigue en la calle, sindicada como autora de diversos ilícitos.

El intendente Cecilio Salazar elevó en las últimas horas un pedido al Ministro de Justicia, al Juez de Garantías Ricardo Pratti y al Fiscal General Héctor Tanús relacionado con el tema de la "puerta giratoria".

En ese sentido, el Jefe Comunal señaló: "Hay dos o tres personas a los que lapolicía los detiene y al rato los libera el Juez de Garantías, es repetitivo y es preocupante".