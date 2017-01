Escasa convocatoria en la protesta "contra las multas y por trabajo"

No más de 20 personas llegaron este sábado pasdas las 18.00 a las puertas del Palacio Municipal para participar de la protesta "contra las multas y por trabajo" que fue convocada a través de las redes sociales y en el grupo de Facebook "Inspector Botón".

Como sucedió en octubre, fue muy poca la gente que respondió a la convocatoria, a pesar de que en las redes sociales hubo debates, con muchas voces en contra del reclamo pero también a favor. lo que hacía suponer que habría una mayor respuesta.

"La movilización no era lo que esperábamos, la gente tiene miedo y es reacia a que la vean, pero de todas maneras estamos avanzando para que la ciudad se entere de lo que está sucediendo en el tema laboral", dijo a La Opinión Adrián, uno de los convocantes.

"Muchos de los que tendrían que estar acá posiblemente tengan un plan y entonces no quieren que los vean, porque tienen miedo a las represalias", señaló y agregó: "Esto no va a decaer, cada vez nos hace más fuerte. En 150 20 días va a haber mucha más gente".

"Lo que le podría decir al intendente que si quiere hacer un muro como el que quiere hacer Trump en Estados Unidos a México, ya lo está haciendo, porque está cercando a toda la población con el tema de las motos", sostuvo el organizador de la marcha.

En ese sentido, agregó: "El carnet se puede sacar pero con 1400 pesos, ya le ponen una traba. En San Nicolás y en Capital Federal es más barato, y los sueldos de acá son un tercio de los que cobran en Capital".

El Secretario de Seguridad Eduardo Roleri y personal de la Policía Local estaban afuera del edificio. "Me llegué hasta acá por cuestiones de seguridad, estaba la policía local y me enteré de la marcha, así que me quedé por los alrededores", dijo el funcionario a La Opinión.

"No he tenido ningún contacto con esta gente, y esperamos qué es lo que hacen. Los veo tranquilos y pacíficos, estamos esperando que ellos se retiren. No sé los motivos, no me he acercado ni ellos se han acercado", agregó y aseguró: "Hay que ver cuál es el reclamo y de acuerdo a lo que necesiten se verá quién los atiende".