Convocan a protesta "contra las multas y por trabajo"

Tal como hicieron cuando comenzaron los férreos operativos de tránsito comandados por el Director de Seguridad, Trásito y Nocturnidad Ángel Álvarez, desde el grupo de Facebook "Inspector Botón" convocaron para una protesta que tendrá lugar este sábado a las 18.00 en las puertas de la Municipalidad

"Básicamente, no es solamente el tema de las motos, sino el tema de trabajo, que en San Pedro hace falta y mucho", dijo en Sin Galera Adrián, uno de los convocantes de la propuesta, que nació en ese grupo de la red social en el que los integrantes se avisan entre sí dónde están los controles de tránsito.

"Yo trabajo por mi cuenta y el 80 por ciento del trabajo me bajó. No queremos un decreto social, que están dando a mansalva. Queremos un trabajo genuino: fábricas. No queremos nada regalado", dijo Adrián esta mañana, cuando dialogó con Sin Galera.

"Es hoy a las seis de la tarde, frente a la Municipalidad, y nos vamos a quedar ahí", informó y se quejó: "Cómo va a pagar una multa una persona que no tiene trabajo. Están asfixiando a los más pobres".

Señaló que muchos tienen dificultades para cumplir con todos los requisitos que exige la ley para circular en moto y ejemplificó: "1400 pesos vale el carnet de conducir en San Pedro; 370 pesos en San Nicolás. Siempre te falta algo, nunca te podés poner al día".

"Vamos a ir a la Municipalidad, y vamos a ver si caminamos por Mitre, pero vamos a ver. La gente realmente no tiene trabajo. Muy bien la costanera, pero hay que tener sentido común. Tenemos el derecho y lo vamos a ejercer", dijo el vecino.

La última marcha que convocaron desde el grupo "Inspector Botón" tuvo lugar en octubre del año pasada, con una escasa convocatoria. También había sido propuesta para un sábado y, a pesar de que la noticia había cobrado repercusión provincial, ese día fue muy poca gente.