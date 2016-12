Tras el temporal, aparecieron las víboras

Tras el temporal, en algunos sectores de la ciudad aparecieron algunas víboras, presumiblemente yararás o culebras, las primeras venenosas y las segundas, no. Como se mueven de acuerdo a la temperatura ambiente, el calor extremo las afecta.

Trabajadores de Servicios Públicos que desarrollaban tareas de recambio de tubos en una importante zanja de la zona de Lavalle al fondo encontraron una víbora, que fue matada por uno de los empleados del Corralón que la vio en el lugar.

Anoche, personal de mantenimiento que recorría la zona de playa del club Pescadores notaron que había una víbora al alumbrar con una linterna en ese sector. Al igual que los municipales, procuraron matarla por lo que se valieron de un elemento contundente para hacerlo.

"La golpeaban con un palo y no moría, por lo que la llevó, ya medio desmayada, por parte de un socio, hasta un lugar donde había cemento y la mató", contó a La Opinión un testigo de lo sucedido en esa institución deportiva de la costa.

En la zona suelen aparecer víboras. Pueden ser, generalmente, yararás -que son venenosas- o culebras -que no lo son-, y los especialistas sostienen que "lo más importante es no molestarlas y alejarse”, no interactuar, para evitar mordeduras.

"Estos animales se mueven de acuerdo a la temperatura ambiente, por lo que el frío y el calor extremo las afecta. Por eso puede ocurrir que se las vea más en estos días: están buscando refugio y se mueven a otro sitio más fresco", indican.