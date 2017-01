Salazar pidió al presidente del Banco Provincia alternativas de crédito para el sector frutícola

El presidente del Banco Provincia Juan Curutchet llegó a San Pedro para inaugrar una cámara frigorífica de la empresa Ruta 9 Logística Group (Ruta provincial 1001 N° 2750), que fue adquirida con financiamiento del Banco.

Antes, el intendente Cecilio Salazar recibió a Curuchet en su despacho para dialogar sobre algunos aspectos relacionados con la realidad local y las necesidades de San Pedro que podría cubrir la entidad bancaria.

"Le hemos contado cuál es la activiad productiva de la zona, la fruticultura y demás, que ahora está retomando un poco de actividad, con productores que están replantando montes, a ver en qué puede colaborar el Banco Provincia", dijo el Jefe Comunal.

"Vamos a hablar con el presidente del Banco Central para imaginar cómo podrían los bancos prestar dólares a largo plazo para la producción con perfil exportador", dijo Curutchet en relación al tema planteado por Salazar.

"Esto está regulado, no tenemos las manos libres para prestar dólares, sólo se puede prestar a los exportadores y hay pocos proyectos a largo plazo con estas dificultades, como sería en este caso, donde los rindes productivos se producen al tercero, cuarto o quinto año pero mientras no hay ingresos de fondos", explicó.

"Voy a hablar con Sturzenegger (titular del Banco Central) para ver si encuentra una venta regulatoria para aplicar dólares. Hoy hay 10 mil millones de dólares enel Banco Central que no se aplican a la economía real, para no repetir la experiencia de 2001. Si el perfil del proyecto empresario es exportador se puede flexibilizar, no es nada fácil pero vamos a pensarlo", detalló el presidente del Banco Provincia.