Puente de Obligado: Aseguran que si el clima acompaña en 60 días estará listo

Luego de la lluvia de la semana pasada, la empresa de Daniel Biscia, subcontratada por Grupo Vial SRL para la obra de reconstrucción de la alcantarilla que se rompió en el acceso a Vuelta de Obligado durante un temporal, retoma las tareas y espera que en dos meses esté listo el trabajo.

"Estoy a cargo desde principios de este año, el 23 de diciembre fui a ver la obra. Esto fue con posterioridad al accidente y que se cortara el paso", señaló Biscia, cuya empresa fue contratada para hacer el puente propiamente dicho.

"Está hecho un tabique, hormigonado, y ahora se está empezando el otro tabique. Tuvimos la semana pasada todo inundado, después de la lluvia no pudimos trabajar" explicó y aseguró que la obra "no va tan lenta" y que "dentro de lo que va el tiempo vamos bien, si no hubiese llovido hubiéramos ganado una semana. Estamos bombeando agua para poder trabajar".

"El puente tiene que estar listo en 60 días para transitar y seguir con los demás trabajos", anunció el además presidente del Centro de Comercio, quien explicó que el resto de los trabajos "son rellenar con tierra, romper el terraplén que han hecho y hacer las juntas, no tiene tanta complejidad".

Biscia trabaja además en otra obra contratada por el Estado local en el Paseo Público. "Estamos haciendo un alcantarillad. Es justo en el acceso, había unconflicto con tres alcantarillas que desaguan paralelo al club Náutico, se está haciendo una cámara y un alcantarillado para tapar ese pozo que queda bastante feo", informó.