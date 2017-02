Protesta por seguridad en Santa Lucía: Vecinos se reunieron con las autoridades

La convocatoria a la manifestación surgió de un perfil de Facebook llamado “Vecinos Unidos” para reclamar “por el futuro de nuestro pueblo bajo la consigna de basta de inseguridad”. Se concentraban en principio en Plaza San Martín este miércoles a las 18.00, pero la asistencia de vecinos no fue "lo que se esperaba", según consideró Ricardo Barboza.

Estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, Juan Carlos Agüero, responsable de Coordinación de Policías del municipio, el delegado Abel Bargués y el oficial del destacamento policial de la localidad, Guillermo Turci.

El pedido por seguridad en la localidad no es nuevo. En 2016, para esta misma fecha, autoridades se habían reunido para tratar la problemática con los habitantes de la localidad. Tampoco son nuevos los reiterados casos de robos.

El listado preocupa

La lista de asaltos incluye 30 hechos violentos en pocos años. En la zona urbana o en la zona rural, se trata de robos a mano armada cometidos por delincuentes que saben qué es lo que van a buscar, porque todo indica que en cada caso contaban con elementos precisos acerca del retiro de dinero del banco, del cobro de sumas por ventas de inmuebles o circunstancias similares.

En el campo, la situación es peor. El robo de animales es una constante a la que se suma el hurto de agroquímicos y herramientas. Menos violentos pero no menos preocupantes, esos robos están a la orden del día y casi no se denuncian. “Es terrible esto de empezar a acostumbrarse y a agradecer que no nos maten”, se quejan los habitantes del sector rural.