Presentaron al nuevo Jefe de Policía Local

El Coordinador de Policías, Juan Carlos Agüero, informó el 9 de febrero que Adrián Gonzalo Fernández era el elegido para ocupar el cargo de Jefe de la Policía Local. Ese mismo día Eduardo Roleri viajó a La Plata con la propuesta firmada por el intendente, Cecilio Salazar, para el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que conduce Cristian Ritondo, encargado de evaluar el pedido.

Tras la aprobación del ministerio liderado por Ritondo, hoy se realizó la presentación de Fernández en la Secretaría de Turismo donde funciona actualmente el despacho del intendente. "La superioridad me mandó para acá con muchas pautas de trabajo, hay mucho trabajo para hacer. Me siento agradecido con el Intendente por el recibimiento que me dio. Vamos a trabajar mancomunadamente con el resto de las fuerza para hacer un grupo para la seguridad. Creo que va ser muy fructífero", señaló Fernández en sus primera palabras como Jefe de la Policía Local.

Además, Salazar aseguró que fue recomendado por el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires y que ponen toda la confianza en él. "Los chicos vienen desarrollando muy bien su tarea y con jefe directo van a seguir mejorando.

Fernández, que se desempeñaba en la Unidad de la Policía Local (UPL) de Pilar, ocupará el lugar que dejó vacante Gabriela Lecina en diciembre.