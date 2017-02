Paciente oncológico reclama que la Superintendencia de Salud habilite su obra social

La familia de un paciente oncológico que permanece internado en una clínica privada de la ciudad aguarda impaciente la autorización de la Superintendencia de Salud para que pueda utilizar su obra social para hacer un tratamiento de radioterapia.

Luis Ferreira tiene 29 años y padece cáncer de testículos. Trabajador rural, su obra social es Osprera. Desde enero del año pasado, todos los meses le renovaban la cobertura. Sin embargo, ahora ya no tiene, justo cuando necesitaba comenzar con un tratamiento de radioterapia.

En las oficinas locales les dijeron que ya habían hecho todos lo trámites, pero que la autorización depende ahora de la Superintendencia de Salud. Como demora, le recomendaron que presente un recurso de amparo en la Justicia, pero no tiene recursos para pagar un abogado.

"Mi hijo tiene cáncer de testículo y estoy pidiendo que la obra social se haga cargo del tratamiento. Osprera lo abandonó en la mitad del tratamiento, necesito que se hagan cargo. Hoy no le quieren dar la obra social para que pueda terminar el tratamiento. No sé qué problema hay en La Plata", dijo Norma Ferreira, madre del paciente oncológico.

"Él siempre fue trabajador rural, hace un año que se la estaban activando todos los meses. Este es el peor mes de él en el tratamiento, tiene que hacer un tratamiento de radioterapia y no lo puede hacer porque no le activan la obra social", agregó.

Norma detalló que su hijo Luis está internado en la clínica San Pedro y que está grave, a la espera de que "Osprera se apiade y puedan activar la obra social para que tenga una mejor calidad de vida". Informó que le practicarán "una quimioterapia de rescate para sacarlo del estado en que está, pero tiene que hacer un tratamiento de radioterapia".

Además, evalúan la posibilidad de derivarlo al sanatorio San José, en Capital Federal, donde lo atendía un oncólogo. "Están evaluando la posibilidad de que lo deriven, pero no pueden porque no tiene la obra social", señaló la madre del joven.

"En Osprera local me dijeron que no pueden hacer nada, que es la Superintendencia de Salud la que lo tiene que activar, me dijeron que tengo que hacer un recurso de amparo, pagar un abogado para hacer un recurso de amparo para que le puedan reintegrar la obra social", señaló.

"Tengo que esperar que un Juez se digne. Yo no tengo ninguna posibilidad de contratar a un abogado porque estoy sin trabajo", lamentó Norma, quien también fue a la Municipalidad en busca de ayuda. "El intendente no nos recibió, no hablamos. Supuestamente está de vacaciones", dijo.

"No nos queda otra que esperar, seguirá en la clínica con la medicación que le ponen para que no tenga dolor y nada más, esperar", contó Norma Ferreira, la madre de Luis, de 29 años, quien padece cáncer de testículos y necesita la obra social para continuar con su tratamiento.