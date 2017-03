Nahuel, el amigo de Julián Troche que iba con él en moto, contó cómo fue el accidente y quién los encerró

Julián Troche, de 16 años, permanece internado en grave estado en Junín, donde fue trasladado luego de protagonizar un accidente en moto en avenida 11 de Septiembre, cuando circulaba junto a Nahuel Gisich, un amigo de 14 años, y chocó contra un contenedor de basura ubicado frente a las 104 Viviendas.

En la redacción de La Opinión, acompañado por su madre y familiares de Julián, Nahuel relató que el accidente tuvo lugar alrededor de las 16.30 y que fue provocado por otros jóvenes que circulaban en moto y que los encerraron contra el contenedor.

Nahuel contó que ese día Julián Troche había salido del Hospital, donde estuvo internado durante varios días luego de una crisis que sufrió tras la muerte de su padre. En la moto de su madre, lo había ido a buscar. Tenía pensado ir al Cementerio.

"Estábamos en el semáforo de 11 de Septiembre y Casella, ellos venían (por la mano contraria), se puso el semáforo en verde y ellos nos siguieron. Cuando estábamos llegando a las 104 se pusieron al lado nuestro y nos empezaron a mirar mal", relató.

"No tengo la menor idea, nos miraron mal y nos tiraron contra el contenedor. Yo le dije 'guarda, Julián', cuando le dije así ya lo teníamos ahí", contó´y reveló que su amigo había tenido algunos entredichos previos con el conductor de la moto, a quien puede identificar.

"Yo caí, me mareé, cuando veo que Julián cayó y estaba sangrando, quiero ir a ayudarlo, pero me levanté, se me subieron los ojos y me caí", relató sobre el momento del accidente. Nahuel estuvo internado en el Hospital hasta ayer y tiene golpes en todo el cuerpo.

La causa recayó en la Fiscalía del Joven, que deberá tomar declaraciones a los testigos que observaron lo que sucedió. De la misma manera, el testimonio de Nahuel es muy importante en la medida en que revela que el accidente fue provocado por otras personas.

Además, el joven de 14 años que acompañaba a Julián Troche cuando chocaron aseguró que conoce a la persona que manejaba la moto que los encerró y que lo puede identificar. "Se nos cagaba de risa y se fue", contó.

La familia del adolescente que permanece internado contó que le habían robado la moto y el celular tras el choque, elementos que recuperarn en el propio barrio 104 Viviendas, con colaboración de la policía. Julián Troche permanece internado y sus familiares informaron que "movió los brazos y las piernas".