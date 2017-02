Guillermo Moreno: "Yo no soy candidato y no voy a volver a ser funcionario"

"Yo no soy candidato y no voy a volver a ser funcionario. Hay que volver a hacer política como cuando nosotros éramos bien pibes y los mayor nos enseñaban que lo importante era estar con los vecinos y que los cargos no importaban. La política se hacía porque se ocupaba de los proyectos", dijo Moreno al confirmar su presencia en San Pedro en el programa Sin Galera.

El ex secretario de Comercio habló minutos antes de la reinauguración de la sede del partido Fe, bajo la consigna "el peronismo en Cambiemos" dijo "ahí ya empezamos a tener un problema de límites, si es de Cambiemos no es peronista". Más adelante reflecionó respecto a la estrategia de varios representantes de su partido que integran la alianza de gobierno, "a la larga vos sabés que van a volver al peronismo, Ritondo por ejemplo, esas cosas suelen pasar. Es como vos le decis a tu hijo que vuelva a las 2 y vuelve a las 6, le pones cara larga y bueno".

Respecto de la participación del Intendente Salazar en el espacio de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal sostuvo: "yo creo, no he conversado con esos compañeros, si son peronistas históricos es muy poco probable que sean de Cambiemos" y resumió "finalmente, salvo Macri, que es familia oligarca, peronistas somos todos".

En cuando a su visita a la ciudad en la que está radicada la Planta de Papel Prensa aclaró: "Está claro que siempre en la gestión, nosotros hicimos bien la diferencia con "el grupo" que contra Papel Prensa. Magnetto es un criminal de lesa humanidad. Papel Prensa es una gran empresa. En ningún momento de nuestra gestión Papel Prensa perdió plata. Hubiera sido progreso con otros accionistas. Hay que separar accionistas de la planta. Magnetto tiene las manos manchadas de sangre, por cómo se la apropió, no los trabajadores, no los funcionarios.

Anunció que "habrá conferencia de prensa. pero si en algún momento hubo una confusión en el discurso, vamos a ir a aclararlo. Lo que intenta Magnetto es mimetizarse con sus trabajadores. Lo que yo denuncié y el poder ejecutivo lo denunció es cómo se la apropió, de hecho él no la fundó. La relación con los trabajadores de Papel Prensa durante la gestión fue impecable", dijo Moreno quien el 22 de Febrero llegará para una reunión y acto con la militancia local. La última vez que estuvo en San Pedro recorrió las instalaciones de la fábrica y el informe fue parte de la edición 959 de este medio.

