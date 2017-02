De Corrientes a San Isidro, en kayak

Bruno Portis es de General Pico, La Pampa, y esta haciendo una travesía en kayak desde Corrientes hasta San Isidro. El miércoles atravesó San Pedro y permaneció algunas horas en el Puerto local donde dialogó con La Opinión. "La idea surgió de entender que soy mortal, que algún día no lo voy a poder hacer. Me junto con personas de 55 a 75 años y todos dicen si tuvieran diez o 20 años menos. Me puse a pensar que tengo 20 años menos que ellos y busqué el tiempo y lugar y arranqué. Yo soy feliz así y nadie va a luchar por tu propia felicidad", admitió.

El pampeano comienzar a remar todos los días alrededor de las 6.00 y la actividad se extiende hasta las 19.00. En la página de Facebook "Expedición Libertad" 1107 personas siguen de cerca su performance en las aguas del Río Paraná y se ofrecen para esperarlo en las diferentes ciudades.

Portis, que tiene previsto arribar la próxima semana al club Náutico de San Isidro, es abogado y profesor. El kayak, de 3,60 metros de largo, lleva el nombre de su abuelo Chipola quien, según relató, "aprendió a pescar" en San Pedro y luego le enseñó a él.

Por último, Bruno Portis se declaró un enamorado del Paraná: "En Pico no hay agua. Conocí el río y me enamoré. Es belleza, tras belleza, tras belleza".