Dante Pérez: "A mediados de octubre ya tenía la idea de dar un paso al costado"

"A mediados de octubre ya tenía la idea de dar un paso al costado, tuvimos unas reuniones que me hicieron ilusionar entre comillas, algunos proyectos iba a venir para Castro", explicó el exfuncionario al aire de Sin Galera.

"Había otras cosas en el medio que iba solicitando como la incorporación de dos personas y maquinarias. Dos personas y dos motoguadañas", relató Perez y adujo: "No eran de compromiso electoral. Acá en Castro se ha ido jubilando mucha gente que no se repuso".

Sobre la visita del secretario Privado del intendente, Jonathan Galván, y de concejales a la localidad, que disparó la renuncia definitiva del delegado, Mario Sánchez Negrete explicó: "Le habían dado 30 días. La renuncia no la esperamos. Le dimos un plazo para que mejore algunas situaciones. Sabemos que él ha trabajado. No teníamos mala intencion, pero esperábamos un resultado que no se iba dando".

Pese a las "sensaciones encontradas", el ahora exfuncionario dijo que se va "agradecido por la posibilidad, pero cuando uno ve que no se dan las cosas, debe dar un paso al costado".