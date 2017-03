Clausura de boliches: "Miles de personas deambulando por las calles en horarios peligrosos no es para nada un logro"

El domingo por la madrugada, personal de a Dirección Provincial de Registro y Control de la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (Reba) del Ministerio de Seguridad se hizo presente en San Pedro para inspeccionar boliches y clausuró todos los locales que estaban abiertos.

En las redes sociales, el tema generó debate en relación a la cantidad de personas que quedaron deambuland por el centro de la ciudad, lo que obligó al personal de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad a modificar su plan de trabajo para esa noche, puesto que no les habían avisado del control.

En ese marco, el titular de un boliche que estaba cerrado por reformas y que reinaugurará en abril expresó su opinión en las redes y generó un debate en relación al tema. Simón Chediak sostuvo que las "masivas clausuras no trajeron nada bueno a San Pedro".

"No sirve que la gente hable bien algunos minutos diciendo: qué bueno, están ordenando la Nocturnidad. Porque lo que menos se logró anoche fue eso. Teniendo boliche, sé lo que cada propietario se esmera por convocar gente, solventar gastos, tasas municipales y todo lo respectivo a lo que conlleva la habilitación de un Boliche Bailable", agregó.

"No fue mi caso, porque, como todos saben, abrimos a principios de abril. Pero ver miles de personas deambulando por las calles en horarios peligrosos, no es para nada un logro. Está bueno que todos estemos en regla, pero clausurar por comercializar Speed Unlimited o Red Bull, por vender entradas luego de las 2:30 AM ya tiene que dejar de ser un problema", opinó el responsable de HH Club.

"¿Sabián que anoche la mayoría de las personas agarraron sus vehículos y corrieron hacia las ciudades vecinas? Que bueno que todos hayan vuelto sanos a casa. Eso si hubiese sido un gran problema.

Hay problemas muchísimos más serios, ¿no es cierto?", se preguntó.