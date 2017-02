Acusan al personal del Centro de Salud de Vuelta de Obligado de robo

El jueves, dispersos por el pueblo y la ruta en gran cantidad, los vecinos de Vuelta de Obligado se encontraron con panfletos que denuncian el robo de insumos del Centro de Salud por parte del personal. "Con la alimentación y la salud de los niños de Vuelta de Obligado no se juega. Hacemos responsables a las 2 empleadas que están a cargo de la salita, y estas se roban todo", consignan.

Hasta el escándalo de la ambulancia en noviembre de 2016, cuando La Opinión reveló que el chofer designado no contaba con licencia, Vuelta de Obligado no contaba con ese vehículo, tenía una sola enfermera que cubría un turno y que iba a los domicilios a pesar de que no era su obligación, un médico que atendía algunas veces por semana y un teléfono que sonaba y sonaba sin que nadie lo atendiera fuera del horario de oficina.

Ahora se desempeñan en la salita tres enfermeras, una oriunda de San Pedro, una de Vuelta de Obligado y una de Gobernador Castro. También hay dos conductores municipales capacitados, una telefonista y la secretaria del delegado.

Vecinos señalaron a La Opinión que, pese a lo que se denuncia en el afiche, en el Centro de Salud no se entrega mercadería, "sólo la leche". "Alguien pagó todo esto. ¿Empezó la campaña?", agregaron. A las 15.00 programaron una reunión en las puertas de la salita para "defender a las empleadas".

Por su parte, el jueves también se confirmó alejamiento del cargo del Director de Centros de Salud, Dr. Carlos Insfrán.