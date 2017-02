50 años Vuelta de San Pedro: Los sinsabores de Jorge Cupeiro

La Vuelta de San Pedro dejó muchas anécdotas en el camino que fueron recopiladas en los diferentes medios gráficos de la época. Y una de ellas es la de Jorge Cupeiro y su Chevy II Super.

El piloto de Capital Federal, según relata la revista El Gráfico, arribó el sábado a disputar la clasificación pero no le permitieron el ingreso al circuito por no poseer la credencial. Más tarde, mientras probaba su vehículo, sufrió un desperfecto técnico y un banderillero de la competencia le habilitó el ingreso a la pista. Sin embargo, debido a que en ese momento los autos seguían clasificando, le aseguraron que iba a ser sancionado. "Yo no vine a clasificarme porque sé que no puedo. Es antirreglamentario porque ya perdió mi turno. Pero ahora me dicen que me van a sancionar porque entré al circuito mientras corrían", se descargó Jorge Cupeiro.

El porteño no tuvo más remedio que dialogar con el Comisario Deportivo y en el sorteo se quedó con el número 46: en caso de que alguno de los pilotos nos largara, lo haría el.

Cupeiro tuvo la posibilidad de comenzar la competencia en el último lugar pero en la primera vuelta superó 20 autos y alcanzó, por tiempo neto, el quinto lugar. Sus fanáticos se empezaron a ilusionar con una hazaña hasta que su Chevy no respondió más y lo dejó definitivamente afuera de la Vuelta de San Pedro, la única competencia de Turismo de Carretera que se llevó a cabo en la ciudad.