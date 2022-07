Zoe pide castraciones y vacunación antirrábica para Río Tala

Zoe reportó: “Desde abril, la localidad de Río Tala no cuenta con castraciones gratis, ni siquiera a bajo costo. La cantidad de animales que andan en las calles es increíble, y es responsabilidad de todos. Nadie se involucra, y sin castraciones masivas no hay forma de controlar la natalidad ni el bienestar de los animales. Les envio este mensaje con la esperanza de que llegue a quien tiene en sus manos la decisión de hacer o no algo para ayudarlos. JORNADA DE ESTERILIZACIÓN Y VACUNACIÓN ANTIRÁBICA”.

Publicidad