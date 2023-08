Yo voté en blanco

“Voté en blanco por la siguientes razones: Concejo Deliberante con sesiones de 10 minutos. Candidatos en las listas mayoritarias en funciones sin haber terminado el mandato. Ex concejales que no hicieron nada, estudiar investigar, leer”, dijo el elector en su mensaje a este medio y luego detalló: “a intendente ninguna propuesta clara (así senadores, presidentes, etc). “Proyectos”, una entelequia. Falta de transparencia en gastos, obras poco planificadas, y de baja calidad de construcción, improvisación (ejemplo barrio Arcor, concesiones sin control, ausencia de planificación, agua, cloacas, etc.), siguió.

“Parlasur, nos toman el pelo, no deciden, no se reúnen y se desconoce para qué sirve”, sentenció. Allí no terminó la queja: “Congreso Nacional, Provincial no sesionan… vacaciones extensas como los del HCD. Excesos de gastos de funcionamiento, empleados; ausencia de resultados concretos. No funciona el Consejo de la Magistratura provincial ni nacional. No responden ante preguntas de los ciudadanos”.

“Esto entre otras cosas y la más importante todavía no se conocen los aportantes de campaña de cada partido en las elecciones anteriores. Tiene que ser transparente y público”, reclamó Enrique tras la jornada electoral.

“Como verás estoy recaliente. Como ciudadano que fui siempre; no, cada cuatro años”, concluyó tras lamentar que en estos cuarenta años de democracia “hayamos ido para atrás”.