“Yo soy un ser humano, un argentino”, dijo un hombre que necesita atención y remedios

Hace poco más de un año atrás, Gabriel fue noticia por las condiciones de hacinamiento y precariedad en la que tuvo que afrontar una infección que lo obligó a estar internado y recibir un tratamiento adecuado en el Hospital de Gobernador Castro. Era sábado y el propio Dr. Gabriel Sayago, tras escuchar su relato decidió viajar personalmente hasta la localidad para facilitar su asistencia. No solo lo visitó en una habitación de una pensión nauseabunda sino que lo trasladó en su propio vehículo hasta una cama limpia.

Publicidad

La Opinión, por entonces decidió no publicar un video que mostraba la situación de DOCE personas que pagaban el alquiler por semana a un precio increíble porque vivían en condiciones de explicación. Si las imágenes se publicaban quedarían todos en la calle o llegaría alguna inspección de esas que encuentran como solución pagar un pasaje para deportar a los maltratados esclavos a los que no esporádicamente elige el sindicato para desempeñar tareas en el campo.

“Necesito que me ayudes señora, no aguanto más el dolor, acá tirado en una cama”, dijo el martes Gabriel tras otro episodio que le tocó vivir en el Hospital 26 de Julio. Tenía miedo que, como siempre, sea peor hacer pública una realidad que padecerla.

“Vas al Hospital de Castro y me dicen que para eso de la farmacia, esperate el viernes. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro?” dijo respecto a las recetas con los medicamentos que debía consumir y explicó: “Y te hablan de la política. ¿A mí qué me importa la política? A mí no me da nada la política. A mí que me importa si se gastaron la plata o no se gastaron la plata”.

Está claro que muchos pacientes sin recursos deben conformarse con el trato que reciben. Con varios audios Gabriel volvió a pedir ayuda este miércoles.

“Yo creo que me operan los discos, estoy enfermo de la cintura, apenas puedo llegar hasta el hospital. ¿Cómo me van a decir que vaya a Ramallo?” y reflexionó: Yo tengo un documento acá en San Pedro, me están atendiendo acá en Castro. A mí no me discriminen, ¿por qué me están discriminando?”.

“Yo soy de acá, del país. Que te basureen, imagínate si soy boliviano, si soy paraguayo. Imagínate si soy de otro país, entonces”. Luego explicó que quería que su queja se haga pública “Estamos todos equivocados, están equivocados. La verdad, están equivocados. Te quieren discriminar, estamos todos locos. Yo le estoy pidiendo ayuda al medio, y se enojan porque yo he pedido ayuda al medio. ¿A quién le voy a pedir ayuda, entonces?. ¿A quién le voy a pedir ayuda si no tengo a nadie acá?”.

“No aguanto más el dolor, no aguanto más el dolor de cintura, no aguanto más”, dijo tras relatar que le dijeron “Vení el viernes, vení el viernes. ¿Cuándo, de cuándo que estoy así? Me tienen así”.

“me tienen que sacar sangre, me tienen que hacer estos estudios, me tienen que hacer placa

y no sé qué más, no hay, no hay. Yo no entiendo de verdad; los médicos me dan la receta y no hay” Gabriel Mansilla, peón rural y trabajador que vive en Gobernador Castro.

Está claro que a Mansilla no le pueden dar medicamentos y tampoco practicarle los análisis que se le indican. Hay restricciones por falta de material descartable, reactivos, remedios. Eso es verdad.

“Quieren que vayas acá a la vuelta, a la vuelta del hospital que te cobran 10.000 pesos para sacarte sangre, para hacer todos los estudios. Qué me voy a pagar 10.000 pesos. Si yo tengo plata para pagar 10.000 pesos es que estamos todos locos la verdad”.

Trabajó en el camote, la naranja, el durazno, en changas, de vendedor, pero nada alcanza cuando se necesita salir de pobre y mendigar asistencia en salud porque para eso debe hacer silencio.