Vuelve el turismo: Kicillof anunció el regreso de la actividad y la temporada comienza el 1 de diciembre

Las autoridades bonaerense anunciaron oficialmente el comienzo de la temporada turística. No será necesario testeos obligatorios. Los campings no estarán autorizados porque son lugares con muchos espacios comunes. Habrá una app "Cuidar Verano" que los turistas deberán descargarse para tener registro. Desde noviembre, los propietarios no residentes podrán viajar.