Vuelve el turismo: cuáles son las medidas que deberán tomar hoteles y otros sitios de alojamiento

El 1 de diciembre comienza la temporada turística en la provincia de Buenos Aires y los establecimientos dedicados al alojamiento de turistas, como hoteles, cabañas, etc., deberán cumplir un estricto protocolo para minimizar los riesgos de contagio en el marco de la pandemia de coronavirus COVID-19.

Además del protocolo macro elaborado por Provincia, cada establecimiento de San Pedro deberá elaborar su propio régimen de medidas, que será evaluado por la Municipalidad y contendrá las especificidades de cada sitio.

El protocolo macro es el que fue elaborado cuando se autorizó la recepción en hoteles y servicios de alojamiento de personas con autorización o trabajadores esenciales que debían pernoctar en otras ciudades, una posibilidad que en la ciudad tuvo, en general, a los emprendimientos hoteleros como los primeros en tener algún movimiento.

Ese protocolo establece que debe colocarse en lugares fácilmente visibles información sobre las medidas de distanciamiento social, la adecuada higiene de manos, la apropiada higiene respiratoria y las recomendaciones ante la presencia de síntomas sospechosos de COVID-19.

Señala que debe respetarse el distanciamiento social, evitar contacto físico, evitar reuniones en espacios cerrados, no compartir mate, vajilla ni otros utensilios y limitar la densidad de ocupacion de espacios a una persona cada 2,25 metros cuadrados

Cada establecimiento deberá implementar controles al personal al ingreso al trabajo, como la toma de temperatura y todos los empleados deberán recibir capacitación sobre el reconocimiento de de síntomas y las medidas de prevención.

Los grupos de trabajo deberán organizarse de manera tal que faciliten la interacción reducida entre personas, con escalonamiento de horarios y convivencia mínima. Los turnos a usuarios, clientes y proveedores deberán asignarse en forma electrónica.

Deberán ofrecer información sobre las medidas preventivas que el alojamiento toma para preservar la seguridad y salud de los turistas, incentivar el uso de medios digitales de pagos, y promover cuestionarios relacionados con el coronavirus antes de que el usuario llegue al establecimiento.

Es importante minimizar la utilización e intercambio de documentos u objetos y que la entrega de llaves, tarjetas magnéticas y controles remotos tenga el correspondiente desinfectado previo. Por ello, solicitan destinar en la recepción un buzón o urna para el depósito de esos elementos.

Hay que evitar los servicios de bell boy y valet parkin, para que las pertenencias de los huéspedes no sean manipuladas por terceros y generar, en la medida de lo posible, un sólo sentido de circulación, con un área de ingreso y otra de egreso principal y a los distintos sectores.

Como adelantó la directora de Turismo, Marcela Cuñer, el sábado en Sin Galera, no permitirán servir el desayuno en lugares comunes y deberán disponer serrvicio a la habitación o modalidad take away. Los restaurantes deberán respetar los protocolos vigentes para el sector gastronómico.