Vuelve el TC Mouras: Los preparativos de la familia Iglesias para que Morro vuelva a acelerar su Chevrolet en San Nicolás

En un puñado de horas la familia Iglesias enfilará su motorhome hacia San Nicolás porque entre el viernes y domingo Morro se presentará en la tercera fecha del Turismo de Carretera Mouras (TCM) que significará la reanudación del campeonato tras el parate de más de seis meses producto de la pandemia de coronavirus.

Como la Asociación Corredores de Turismo de Carretera (ACTC) anunció el domingo pasado la vuelta a la actividad, todos los equipos no tuvieron demasiado tiempo para prepararse, motivo por el que, por ejemplo, Junior Solmi no llegó con el presupuesto ni la puesta a punto de su auto. En el caso de Iglesias, desde el primer momento supo que iba a poder estar y el equipo ajusta detalles para no dejar nada librado al azar.

Tal establece el estricto protocolo que diagramó la ACTC, los equipos contarán con personal reducido. A Fernando -h- lo acompañará su papá, el "Pichi"; su tío Leonardo "Tato" Iglesias, su primo Ezequiel Iglesias, el mecánico Franco Reynoso y su mamá, Norma, quien se encargará de la comida y no podrá bajarse del camión en todo el fin de semana. Todos serán hisopados apenas lleguen al autódromo nicoleño y en caso de que alguno de positivo de COVID-19 no podrá estar.

"Vamos con un motor nuevo que era de Emilio Satriano. Eso nos eleva las expectativas. Al chasis le hicimos varias reformas en todo este tiempo y está bastante cerca del optimizado", contó el joven piloto en una trasmisión en vivo que hizo en su Instagram en la que mostró cómo se estaba preparando y los detalles que tiene en cuenta en la previa a cada carrera.

En el taller en San Pedro su hermana Macarena ploteó el Chevrolet al que nombraron "Trueno negro", el mismo con el que se presentó en las dos primeras jornadas en verano cuando todavía la pandemia no había aterrizado en Argentina. En las dos finales iniciales, Iglesias fue 29º en Concepción del Uruguay y noveno en La Plata por lo que está 13° en la tabla de posiciones con 32,5 puntos. El líder es Juan Manuel Tomasello con 60,5 unidades seguido de Matías Canapino (46) y Facundo Chapur (45).

Para Morro será su primera vez en el circuito de San Nicolás en el que giró pero a través del simulador, de moda en tiempos de cuarentena. Su objetivo es terminar la temporada entre los mejores ocho de la tabla de posiciones para ascender al TC Pista (TCP) y, en pos de eso, tendrá un total de siete pruebas más porque la ACTC modificó el calendario: son nueve carreras en lugar de 16 y las últimas tres corresponderán a la Copa Coronación.