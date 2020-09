Vuelve el TC Mouras en San Nicolás: Fernando Iglesias confirmó su presencia y Junior Solmi busca reunir el presupuesto

Resta un puñado de días para que los pilotos del Turismo de Carretera Mouras (TCM) vuelvan a acelerar en un circuito y los equipos trabajan a contrarreloj para poder estar en la reanudación de la competencia en San Nicolás tras más de seis meses sin actividad por la pandemia de coronavirus.

Entre ellos están Fernando Iglesias -h- y Junior Solmi, los sampedrino que participan en el tercer escalón de la Asociación Corredores de Turismo de Carretera (ACTC). El primero confrimó a La Opinión que estará entre el viernes y domingo en el autódromo nicoleño donde se disputará la tercera fecha e, incluso, tiene su Chevrolet preparado.

La situación de Solmi es diferente porque busca reunir el presupuesto y poner a punto su auto, tal detalló: "Estamos trabajando para ir, a nivel presupuestario todavía no está confirmado. Del auto me falta también la caja de cambios porque la que tenía no era mía. Estamos trabajando para juntar lo que se necesita monetariamente y en elementos para poder ir y dar batalla".

Todavía la ACTC no dio a conocer el cronograma de actividades para ningungo de los días pero la certeza es que sólo se hará una jornada y no dos como el TC. Por la crisis sanitaria, se desplegará un estricto protocolo que deben cumplir todas las personas que vayan al circuito a trabajar ya que no habrá público en las tribunas.

Con apenas dos finales completadas, Morro está 13° en la tabla de posiciones con 32,5 puntos mientras que Solmi acumula 10 y está 33° teniendo en cuenta que sólo se presentó en una fecha. El líder es Juan Manuel Tomasello con 60,5 unidades seguido de Matías Canapino (46) y Facundo Chapur 45).