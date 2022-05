Vuelve el Apertura: CADU va por la gloria en la B y la A entra en semanas decisivas

Luego del parate por el Día del Trabajador, este fin de semana se reanudará el Apertura de la Liga Sampedrina (LDS) con nueve partidos de los certámenes para Primera A y B correspondientes a la sexta fecha. El principal atractivo estará el domingo en el Campo de Deportes Bernardo Vidal donde Defensores Unidos puede coronarse campeón del ascenso y subir a la elite.

Gracias a las cinco victorias consecutivas que tiene en el certamen, el Rojiverde manda con 15 puntos, cinco de ventaja por sobre Alsina que es su inmediato perseguidor. Más atrás y con chances de alcanzaron, con nueve unidades, están Agricultores y Portela, que se cruzarán el mismo día en Gobernador Castro y, por ende, uno de los dos quedará en el camino.

Si gana, CADU dará la vuelta olímpica con puntaje perfecto. En caso de empatar, también se quedará con el trofeo si la Villa no derrota a La Roca. La diferencia por sobre sus rivales es tal que el elenco de Gerardo Biain tiene posibilidades de celebrar el título aun perdiendo. Para ello, necesita que Alsina no triunfe y que el cotejo entre Agricultores y Portela no tenga un ganador.

El último duelo de la sexta fecha de la Primera B será, sin nada en juego, Fundición-América en Baradero.

Domingo

16.15: Alsina-La Roca

16.15: Agricultores-Portela

16.15: Defensores Unidos-Las Palmeras

16.15: Fundición-América

En la Primera A restan cuatro fechas para concluir el fixture porque hay diez clubes. La sexta jornada se abrirá el sábado en el Estadio Municipal con Mitre-La Esperanza. Si el Rojo gana, quedará como único líder del certamen al menos hasta que el domingo el líder, Independencia, reciba a Paraná, que está tercero y puede alcanzarlo si lo supera.

Ese día también se enfrentarán en Santa Lucía Central Córdoba y Sportivo, en Pérez Millán General San Martín y Banfield y en Baradero Atlético y Rivadavia.

Sábado

16.15: Mitre-La Esperanza

Domingo

16.15: Central Córdoba-Sportivo

16.15: General San Martín-Banfield

16.15: Independencia-Paraná

19.15: Atlético-Rivadavia