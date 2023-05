Vuelta de Obligado: fue a comer y se indignó

“Nos sentimos estafadas”, dijo una mujer que fue a comer a Vuelta de Obligado con su amiga y le cobraron $7800 por dos milanesas de pescado de río, una ensalada compartida y una coca light. El reclamo es debido a que no había carta para ver los precios y cuando le cobraron no le dieron un ticket. Además dijo que no aceptaban tarjetas u otro medio de pago. “Fui a la Dirección de Turismo y me dijeron que no podían hacer nada, y en defensa del consumidor no va a pasar nada”, señaló Mónica.