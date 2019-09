Vuelta de Obligado: amenazas, violencia, agresiones y heridos en una disputa por propiedades de la Fundación

Una disputa que deriva en episodios de amenazaS y violencia constante tiene como protagonistas a dos parejas jóvenes afincadas en el paraje Vuelta de Obligado. El caso cobró repercusión pública en la primera semana de septiembre cuando una persona fue apresada, acusada de haber robado sábanas de un pequeño complejo turístico que había rentado.

Cuando pasaron los días se supo que, en realidad, quien resultó detenido denunciaba haber sido víctima de un engaño o estafa por parte de quien decía ser propietario de terrenos que pertenecen a la Fundación Obligado donde se emplazan esas viviendas de alquiler estacional.

Así, desde hace varias semanas hubo amenazas en redes sociales, insultos y declaraciones que mantienen en vilo a la población del paraje ante la aparición de personas que no son oriundas del lugar y protagonizan estos episodios violentos.

El domingo por la tarde y tras la difusión en el programa Sin Galera de la versión que aportó el apoderado de la Fundación, comenzaron los cruces y el domingo todo terminó en agresión y lesiones.

Según el relato de Facundo Babijaczuk, todo comenzó cuando su pareja decidió ir a la placita y llevar a los chicos a tomar un helado.

"Yo estaba en casa, mi señora habia ido a la placita a llevar a los chicos, en un momento va a comprarle un helado, porque hay un carrito de helados ahí, y cuando estoy saliendo de casa veo que pasa este auto. No me vieron, sigo caminando y cuando llego a la plaza veo que frena el auto, se baja esta chica y va directamente a pegarle palazos a mi señora y a la nena de 12 años. Me acerco a intentar sacarla y cuando la quiero intentar sacar sale corriendo, me pega con un palo en la mano", dijo cuando más tarde se presentó ante la policía para radicar la denuncia.

"Salí corriendo, vuelvo otra vez a buscar a mi mujer", agregó para destacar que también en ese momento seguían los insultos mientras rescataba a la nena y a los otros dos niños "que estaban muertos de susto y ahí cuando la estoy agarrandoa mi mujer viene Lucas (N.de la R.: Lucas Blanco la persona con discapacidad que se había presentado como propietaria de los terrenos) y le pega con la muleta en la espalda también. Inmediatamente salí corriendo, nos subimos al auto que estaba en casa y salimos para la Comisaría; nos salen a seguir atrás", señaló para corroborar luego que también fueron revisados por médicos del hospital para constatar las lesiones que sufrieron.