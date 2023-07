“Voten con el corazón” dijo Mauro Rasio tras presentar su lista

El candidato del espacio que lidera Patricia Bullrich en la interna del Pro, reunió anoche en su nueva sede a todos los integrantes de su lista. Con Diego y Damián Lafalce como coordinadores de la campaña y la suma de otros sectores de quienes en la interna anterior compitieron con su propia nómina, transitarán ahora los días de campaña que restan para determinar si el líder de la oposición es Juan Almada, Ariel Rey o el propio Rasio quien dispute el sillón de Pellegrini 150 a Cecilio Salazar por Unidos por la Patria (ex Frente de Todos).

Esa instancia se decide en Agosto, la final será en el mes de octubre con una boleta que más tarde o más temprano deberán integrar de acuerdo a los porcentuales que cada uno obtenga.

El sábado cerca de las 20, en Oliveira Cézar 60 se juntaron las voluntades y desde Eleonora Taurizano como referente en educación a la ex concejal Ana Tiramonti o al propio Lafalce con quienes sostuvieron el espacio que fundaron cuando Bullrich ni soñaba con disputar la primera magistratura, comenzaron las convocatorias. Saben que es una contienda difícil pero depositan en el ex jefe del cuerpo de bomberos la llegada a un electorado más sensible a buscar nuevos referentes.

“Trabajar dando todo y más”, dijo Mauro Rasio cuando tomó la palabra para convocar a la población. “No me va a sacar nadie de la cabeza que a San Pedro se lo puede sacar del lugar que está”, reflexionó y habló de quienes forman parte de ese equipo que será también equipo de gobierno “a corazón abierto”. No formuló críticas y por el contrario le recordó a los votantes que puedan recibir favores de campaña que no los rechacen y que recuerden que en el cuarto oscuro no hay cámaras “ni buchones”.

Restan menos de cuatro semanas para las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias y la mirada está puesta en los porcentuales que cada lista de esta interna opositora alcancen como para integrar una nómina definitiva porque con Patricia Bullrich van dos candidatos locales y con Rodríguez Larreta, sólo uno. Un detalle en el que pocos han reparado si no son hábiles con la calculadora. Gran parte del armados de listas tomó en cuenta ese propósito que se reflejará en acuerdos concebidos con anticipación a las presentaciones.