Volvió la luz en localidades y el secretario de Energía dijo que todavía la mitad de la país está sin electricidad

Este domingo alrededor de las 15.30, el secretario de Energía nacional Gustavo Lopetegui brindó una conferencia de prensa sobre el "apagón" que afectó el país desde las 7.06 de la mañana.

San Pedro continúa afectado por el corte de energía, pero en Río Tala y en la vecina ciudad de Baradero el suministro regresó.

"No tenemos información de lo que pasó. Es un evento extraordinario que no debiera haber ocurrido de ninguna manera. No hay razones para que esto haya ocurrido y haya quedado todo el país sin energía", indicó.

Lopetegui consideró que se trata de "algo muy grave" porque "el sistema no está al límite", pero que se trabaja en el restablecimiento del servicio: "Tenemos el 56% de la demanda abastecida. Esperamos que se siga recuperando a lo largo del día".

Sobre las causas, explicó que, según estimaciones de Camessa, los primeros informes "debieran estar dentro de las 48 horas y después habrá una semana o 10 días para analizar todos", pero que descartan la hipótesis de un ciberataque.

Jorge Ruiz Sotto de Camessa aportó más datos en ese sentido: "Visualizamos más un problema técnico que un ciberataque. En sistemas tan complejos puede ocurrir una falla así pero hay que detectarlo. El sistema es robusto".