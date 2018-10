Voluntarios sampedrinos llegaron con sus mariposas al Instituto de Oncología Roffo

Las alas de las mariposas que llegaron al Hospital Roffo comenzaron su aleteo en San Pedro. Desde esta ciudad, Mariana Maroli, Luz Méndez y un amplio grupo de voluntarias le han puesto el corazón al frente de la Escuela 502 en homenaje a Favaloro; la bienvenida de naranjas, azahares y peces al mural de calle Mitre y Bv. Paraná; los colores a varias entidades intermedias; el collage a la vestimenta que le harán a la escalera que desemboca en la costanera a la que denominan el Paseo de las Flores y ahora al Instituto de excelencia y especialidad médica en tratamientos oncológicos de Capital Federal.

Con ojos de artistas y manos laboriosas enseñan a quienes quieran compartir la iniciativa a cortar mosaicos, azulejos o moldear pequeñas terminaciones o rebordes para que la muestra final sea armónica y agradable. Para ello imparten talleres en sus emprendimientos particulares u organizan entrenamientos como los que han llevado a cabo en la Casona de Turismo para colectivizar la tarea de decoración con la mayor cantidad de participantes nacidos en este pueblo. Así quedó demostrado el pasado sábado cuando un segundo grupo de aprendices comenzó a moldear las piezas que colocarán en las alzadas de cada escalón.

Mientras tanto en el taller de Las Amalias, el lugar en el que la escultora Mariana Maroli encuentra sus inspiración, comenzó la carrera para terminar un mural cuya dimensión es de 24 metros cuadrados que desde la mañana de este sábado será emplazado en el principal centro oncológico del país.

La idea encontró su génesis en un seminario denominado Mosaico's de la Pachamama; de allí en más, la solidaridad y las ganas de formar parte del proyecto se multiplicaron en las redes sociales donde se reflejaron los requisitos y condiciones para participar. Todos debían armar sus mariposas de acuerdo a los tamaños y los colores que se publicaron para ser enviados hasta hoy, 13 de octubre, fecha en la que comienza la última etapa para el emplazamiento de la intevención en mosaiquismo en el Hospital Roffo. La tarea culminará con un acto en el que hablarán los directivos del Roffo.

La lista de los referentes que convocaron a la tarea que culminará el lunes:

Mónica Nelli - Pilar -Zona Norte de GBA -

Marcela Bourdieu- San Fernando - Zona noroeste de GBA -

Patri Sólo Para Enca - José Mármol - Partido de Alte. Brown -

Nora Cosso - Gualeguay - Entre Ríos -

Gisela Herrera - Punta Alta - Prov. de Bs. As. -

Mariana Maroli - San Pedro - Prov. Bs. As. -

Vale Pavia - San Pedro - Prov. Bs. As. -

Monica Adriana Gomez - La Plata - Prov. Bs. As. -

Cristina Remesaro - Victoria - Entre Ríos -

Stella Ponce - Gualeguay - Entre Ríos -

Caro Reinoso Herrera - Termas de Río Hondo - Stgo. del Estero -

Silvina Lobo- Catamarca -

Carmela Cignetti Taller Mosaiquismo - Río Cuarto - Cordoba -

Este grupo fue formado en el seminario de la realización de la Pachamama en la localidad de San Pedro, donde nació esta idea solidaria.



