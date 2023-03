Este sábado en calidad de visitante los equipos de vóley femino Sub 18 y Primera división debutaron el el Campeonato Anual de la Asociación Nicoleña.

La participación fue con éxito para ambas categorías. Vencieron por 3 a 0 a Belgrano de San Nicolás.

Este domingo será el turno de la tira de inferiores con la participación de Sub 14 y Sub 16 Femenino y Sub 16 y Primera Masculino.