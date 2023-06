Volcó una camioneta en ruta 1001: “Pasaba vehículos por la banquina a alta velocidad”

Un accidente se registró este martes, pasadas las 14.30, en inmediaciones del kilómetro 6 de la ruta provincial 1001, cuando una camioneta EcoSport que circulaba en sentido Río Tala volcó en la banquina.

La conductora resultó ilesa “de milagro”, dijeron testigos, que aseguraron que minutos antes esa camioneta había sobrepasado vehículos por zona prohibida a una velocidad superior a la permitida.

“De casualidad no me chocó, iba por la banquina pasando vehículos a alta velocidad. Por suerte no se mató. Tenemos un Dios aparte, íbamos un montón de vehículos en dirección a Río Tala”, dijo a La Opinión uno de los conductores testigos del vuelco.

“Pasó por la banquina, agarró un pozo y se dio vuelta, voló en el aire”, relató y aseguró que la conductora pudo salir por sus propios medios, ilesa.

“Le dije que le agradezca a Dios y que empiece a festejar su cumpleaños en esta fecha, porque hoy nació de vuelta”, señaló el conductor que refirió lo ocurrido a La Opinión.