Vive en Bajo Puerto y se le llueve la casa

Beatriz escribió: “Yo vivo en Bajo Puerto y donde vivo se me llueve. Necesito chapa y colchones, no necesito que vengan los políticos porque siempre vienen y lo que hacen es sacar fotos y mostrar a todo el mundo como vivimos ¿Para qué? para burlarse de la gente que la está pasando mal. Yo sólo quiero si me pueden ayudar nada más. Yo estoy en un ranchito de chapas que no es mío, es prestado. Yo no tengo casa, nunca me dieron casa, siempre les pedí, pero nunca tenían nada para mi. Tengo ocho hijos y bueno, acá estoy. Los que quieran ayudarme les paso mi WhatsApp 3329 624237. No quiero que me llamen, no me gusta hablar de mi pobreza”.