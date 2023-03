Violento asalto a la familia Boari: “Nos ataron boca abajo a los tres en una piecita”

La investigación por el violento robo que sufrió la reconocida familia de apicultores Boari en su galpón ubicado en Crucero General Belgrano al 900 tiene a la Policía detrás de un automóvil Renault Sandero y otro Volkswagen Gol que salieron por ruta 191 tras cometer el asalto el lunes, entre las 10.00 y las 11.00 de la mañana.

Publicidad

En el galpón donde cuatro delincuentes fuertemente armados maniataron y golpearon a Osvaldo Boari y sus dos hijos que trabajan con él, el apicultor recibió al móvil de Radio Cuarentena. “Estoy indignado, con mucha bronca y calentura”, dijo.

No es la primera vez que les roban. Ni siquiera es la primera vez que sufren un violento asalto con delincuentes armados que los amenazan con matarlos para exigirles dinero. En esta oportunidad, incluso, les decían que los habían “vendido” y que tenían datos sobre lo que fueron a buscar.

“Estábamos trabajando dentro de la sala de extracción. Hacía mucho calor y salimos un minutito a tomar aire, en ese instante pasó el auto. Después supimos que eran dos autos, porque el otro quedó de campana”, contó Osvaldo.

Los delincuentes ingresaron con el vehículo hasta debajo de la galería que precede al galpón propiamente dicho. Los cuatro ocupantes se bajaron armados. “No nos dieron tiempo ni a respirar”, relató. Los empujaron, los tiraron al piso y los golpearon “a reventar”.

Osvaldo Boari describió a los ladrones como de “alrededor de 40 años” y agregó que tenían “cara de delincuentes de la peor mafia”. Preguntaban por él y le apuntaban: “El que tiene la plata”, decían. Uno de los asaltantes le dijo: “Te vendieron”.

La familia Boari tenía en el galpón dinero para pagar insumos. “Teníamos que pagar una deuda de un material y mi hijo Mariano remató tres o cuatro tambores de miel para tener esa moneda y la robaron ayer”. Además, les llevaron ropa y los teléfonos celulares. En ruta 191 arrojaron el DNI de uno de los hijos de Osvaldo, hallado luego por un vecino.

Estiman que estuvieron alrededor de 20 minutos. Antes de irse, los “ataron boca abajo a los tres en una piecita”. A uno de ellos lo lastimaron con un destornillador. Cuando se fueron, se llevaron la llave de una camioneta que había en el lugar para que no pudieran seguirlos.

“Lo material no importa, no tiene valor, pero tener que conformarse con decir ‘menos mal que estamos vivos y salimos ilesos’, siempre tenemos que conformarnos con eso. ¿Dónde estamos viviendo? Si ya sabemos, está todo re podrido, la seguridad no existe”, se quejó Boari.