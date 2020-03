Violencia y deporte: Las acciones proyectadas a nivel local y provincial para aminorar los casos

La sociedad argentina es violenta y el deporte no es ajeno a ello. Los miles de clubes que aglomeran atletas, grandes y chicos, muchas veces quedan en el centro de la escena por el accionar de quiénes visten su camiseta los cuáles también suelen provocar actos fuera de la propia institución que es endilgada en la cuestión por el simple hecho de que ese protagonista le pertenece.

El caso emblema que sacudió al país en 2020 es el de los rugbiers de Zárate que asesinaron a golpes a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. En base a ese suceso, Agustina Propato del Frente de Todos presentó un proyecto de ley en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires para que los clubes del territorio puedan capacitar a sus deportistas, entrenadores, socios y empleados en la temática.

En primer lugar, Propato propuso que "deben garantizarse instancias de capacitación periódica a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de los centros deportivos en materia prevención de las distintas formas de violencia y discriminación". Las mismas tienen que ser "coordinadas y dictadas" por "áreas relativas al deporte" municipales y provinciales. Una vez desarrollada esa etapa, cada entidad tiene que designar a "una o más personas" responsables de "articular las consultas y denuncias" que presenten "víctimas de haber sufrido violencia" por parte de alguno de sus integrantes sea deportista, entrenador, socio o empleado.

El objetivo de la ley, en caso de que la Cámara de Senadores la avale, es, tal indicó la esposa del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; "prevenir o desalentar toda situación de violencia y discriminación ejercida por personas que participan activamente de los clubes deportivos y centros recreativos". Si bien las instituciones no tendrían que afrontar gastos en capacitaciones, sí posteriormente para conformar un grupo de trabajo o designar una persona para que recepcione denuncias de casos violentos. En ese contexto, muchos clubes de barrio de San Pedro no están en condiciones de pagar por ello y ni siquiera lo hacen con colaboradores que tienen a cargo grupos de chicos y trabajan ad-honorem sin ninguna preparación previa para educar.

El Concejo Deliberante, la semana pasada en su última sesión, aprobó por unanimidad el pedido que confeccionó el Frente de Todos para solicitarle a la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos que trate lo antes posible el "proyecto de Ley Acción Institucional en clubes deportivos para la prevención e intervención ante situaciones de violencia".

En San Pedro la violencia y el deporte transcurren también otro carril que mencionó el concejal Iván Paz en la última sesión ordinaria. En una reunión de la Comisión Evaluadora del Fondo Municipal de Promoción del Deporte con la secretaria del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Sampedrina (LDS), María Belén Giménez, la mujer informó sobre la necesidad de trabajar de manera articulada sobre casos de jugadoras víctimas de violencia que, en ocasiones, fueron a entrenar o jugar partidos con signos de violencia intrafamiliar o de género. Por ello, pos ese encuentro que ocurrió a principios de marzo, se decidió iniciar charlas con la Secretaría de Desarrollo Humano para que intervenga cada vez que se le notifique una situación de violencia.

Las acciones proyectadas a nivel local y provincial no provocarán, a largo plazo, erradicar definitivamente la violencia pero sí aminorar, en caso de ejecutarse correctamente, los casos. Ningún deporte es violento pero sí muchas personas, grandes y chicos, que los practican. Por eso, hay que capacitar a los humanos y no desalentar la práctica de actividades como el rugby o boxeo, entre otras, las cuáles desarrolladas en su marco legal no significan un peligro para los atletas.