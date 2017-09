Violación grupal en Villa Igoíllo: "Si hubiese escuchado algo, iba a rescatarla", dijo una vecina

El domingo por la madrugada, unos diez adolescentes abusaron sexualmente de una chica de 15 años que festejaba su cumpleaños en una casa ubicada en el barrio Villa Igoíllo, en cuya fiesta irrumpieron para luego perpetrar el aberrante hecho.

La Opinión recorrió la zona para dialogar con los vecinos, cuyos testimonios fueron relevados por personal policíal y por efectivos de Policía Científica, que relevaron pruebas en el sitio donde se produjo la violación grupal contra la víctima.

"Es un barrio re tranquilo, de noche y de día", aseguró una vecina. La mayoría no escuchó nada, ni la música de la casa donde se festejaba el cumpleaños. Uno de los vecinos dijo que era su cumpleaños y habían ido al baile. Cuando llegaron, ya había ocurrido todo. En el lugar del abuso, ubicado en inmediaciones de un descampado, suelen guardar caballos.

"Hay como un encerradito, con alambras y tranquera. Yo no escuché nada, vivo por acá atrás. Me enteré porque mi hermano fue al kiosco y vio a la policía y se enteró. No escuchamos nada. Yo estaba durmiendo. Otros vecinos escucharon música", relató otra vecina

"Yo me dormí y no escuché nada, me enteré al otro día cuando vino la Científica, que entró a mi casa y todo. Si hubiese escuchado algo, salgo y la rescato a la chica. Tengo hijas mujeres y nietas", sostuvo otra mujer que vive cerca del sitio donde fue violada la chica.

"Mi marido dijo que sintió algún grito, pero de acá no se escucha nada. No sabíamos qué había pasado hasta que escuchamos al comisario", contó otra mujer del barrio, quien sostuvo que en la zona "no se escuchan tiros ni nada, acá es tranquilo".

"Es peligroso del otro lado de la vía, los chicos se juntan a fumar y a tomar ahí, a veces molestan o roban. Esto es oscuro, eso sí", señaló otra señora.