Vinculados con robos en El Durazno, un joven fue liberado y su padrastro permanece detenido

En el marco de cinco allanamientos llevados a cabo por la policía como parte de una investigación por robos en el barrio El Durazno, Gonzalo Lescano y Lucas Moreno fueron vinculados a uno de los robos tras encontrar dinero en su casa y elementos de interés. La familia denunció el proceder policial y afirma tener pruebas de la inocencia de los detenidos.

La rueda de reconocimiento dio “negativo” para Lescano y “dudoso” para Moreno, dos veces. “La abogada nos comunica que la víctima no constata que fue él, sino que dice: ‘No estoy seguro, pero es muy parecido'”, detalló a La Opinión un familiar del detenido.

Camila Paz, hijastra de Lucas Moreno, expresó tras estos resultados: “No sabía que la Justicia, judicialmente, podría fracasar tanto como en este caso. Es aberrante lo que están haciendo para con la integridad y vida de mi padrastro. Es injusto y voy hacer totalmente responsable a la fiscal de la integridad física y vida de mi padrastro. Van a ser ellos responsables penalmente de lo que le pase a Lucas Moreno, quien hasta hoy se encuentra detenido por una duda y por un delito que no cometió”.

La familia asegura que presentaron pruebas de que el dinero encontrado fue retirado del Banco Nación y hay mensajes. “Tenemos prueba de todo”, afirmaron. Además, declararon que no tienen relación con los nombres denunciados.

“La abogada constató que esas personas son alejadas de la vida personal de mi padrastro y de mi hermano, y que inclusive viven en direcciones diferentes y alejadísimas”, dijo Paz y agregó, “nombran otras personas, dando el domicilio de mi mamá”.

“Yo entiendo el mal momento de la víctima y lo mal que la habrá pasado, que se ponga la mano en el corazón por favor. Esté dejando una persona inocente detenida solo por que es parecido, que no deje que la policía se salga con la suya”, reiteró Camila y manifestó su preocupación por el estado de salud de Moreno.

La familia comentó que se encuentra “vulnerable” porque hace unos años “recibió tres disparos uno de ellos en el corazón” y “tiene que estar medicado”. El martes pasado, en una visita se enteraron que el hombre fue derivado al hospital por “dolores de pre infarto” y no habían sido notificados. Este lunes el acusado por robo volvió a ser internado.

“Nosotros no tenemos ni siquiera los medios para poder pagarle un abogado. En la semana, él recibe la comida tres veces a la semana ni siquiera para eso tiene mi mamá. Yo trabajo limpiando, pero no me alcanza ni para la semana. Estamos pasando por una situación muy difícil. Mi mamá también está enferma, tiene problemas en los huesos, tiene turno para operarse en mayo. A veces no puede ni caminar por problemas en la columna. Es horrible por lo que estamos pasando”, concluyó.