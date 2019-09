Villa Igoillo: Viviendas incendiadas en un asentamiento de calle Molina por un conflicto vecinal

Este sábado por la madrugada los vecinos de Villa Igoillo "no durmieron". Un conflicto entre vecinos en el asentamiento ubicado en calle Molina al 600 y las vías del ferrocarril tuvo al barrio en alerta con disparos, disturbios y un incendio intencional que dejó pérdidas totales.

La primera intervención policial en el lugar ocurrió por un hecho abuso de armas. Dos sujetos con antecedentes munidos de armas de fuego de construcción caseras tipo tumberas amenazaron y efectuaron disparos contra la vivienda donde reside un joven, a quien acusaban de cometer un delito.

Los disturbios acabaron con un incendio, que obligó a la actuación de la Unidad 15 de Bomberos. Al llegar, el fuego había tomado dos construcciones, que resultaron con pérdidas totales. Las familias que las ocupaban lograron salir a tiempo.

"Esto es lo triste de Villa Igoillo. Anoche nadie durmió en mi cuadra. Todo esto terminó con una casa prendida fuego. Esto ya no es vida", aseguró una vecina en diálogo con La Opinión. "No tenían por qué romper lo material, pero ellos no valen nada, la gente se cansó", consideró otro vecino.

"Bomberos voluntarios sofocaron el incendio, con apoyo del personal policial, que acudió en virtud de que los vecinos se encontraban ofuscados", informaron desde Comisaría.